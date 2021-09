On connaît déjà les meilleurs joueurs de Manchester City dans FIFA 22

Guardiola vise à remporter la Ligue des champions. Dans FIFA, ils le savent, et nous connaissons déjà les meilleurs joueurs de Manchester City dans FIFA 22.

Oh le football, le roi du sport qui nous envoûte les trois quarts de l’année. Et qu’est-ce que les grandes équipes sont cool, avec leurs stars, leurs stars, leurs machines, leurs bêtes. Bouh. Nous aimons le football, et le Premier beaucoup plus, et le champion actuel a déjà une équipe dans FIFA. Nous vous montrons le Les meilleurs joueurs de Manchester City dans FIFA 22.

La nouvelle nous parvient par un publication du compte officiel de l’équipe qui, comme d’autres grands clubs européens, a partagé les moyennes de ses joueurs sur Twitter. FIFA 22 est proche et le corps le sait, car l’envie de football augmente.

On voit donc que la liste est dirigée par l’un des meilleurs joueurs du jeu : De Bruyne. Ederson ou Sterling ne sont pas loin derrière, avec des bas vraiment hauts. Rubén Dias, Mahrez ou Silva sont d’autres joueurs en tête de liste. Nous vous laissons la liste complète ci-dessous :

De Bruyne : 91 Ederson : 89 Livre sterling : 88 Jours Ruben : 87 Mahrez : 86 Silva : 86 Laporte : 86 Rodri : 86 Annuler : 86 Gundogan : 85 Marcheur : 85 Foden : 84 Grealish : 84 Pierres : 83 Fernandinho : 83 Gabriel Jésus : 83 Tours : 82 Zinchenko : 80 Aké : 78 Stefen : 77 Carson : 67 Bolton : 64

Eh bien, avec ces 22 joueurs, Pep Guardiola doit revalider le titre de champion de Premier League et aspirer au rêve de tout fan de City : la Ligue des champions qui leur échappe tant. Vous pouvez consulter les moyennes de nombreuses autres équipes dans le lien suivant, afin que vous puissiez réfléchir à laquelle prendre.