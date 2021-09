On connaît déjà les meilleurs joueurs de l’Atlético de Madrid dans FIFA 22

Il en reste moins pour son lancement et nous apprenons plus de choses. Nous vous laissons la liste des meilleurs joueurs de l’Atlético de Madrid dans FIFA 22.

Le FIFA 22 tant attendu est déjà au coin de la rue. Et comment pourrait-il en être autrement, de nouveaux détails sont révélés sur les moyennes des joueurs. Cette fois, nous vous apportons la liste des Les meilleurs joueurs de l’Atlético de Madrid dans FIFA 22. Matelas attentionné !

Nous avons pu connaître une partie des scores grâce à un vidéo du club rojiblanco publié sur Twitter. On y voit comment Lemar ou Oliver Torres sortent leurs lettres d’une mallette et commentent ce qu’ils pensent des scores qu’ils ont reçus.

Cependant, la liste est en tête d’un Oblak qui brise la barrière des 90 en moyenne, une note très élevée. Luis Suárez ou Marcos Llorente ont également des notes très élevées, respectivement 88 et 86. Koke, le capitaine rojiblanco, reste à la quatrième place avec un 85. Nous vous laissons ici la liste complète :

Moyenne des 22 joueurs de l’Atlético de Madrid dans FIFA 22

Oblak : 91 Suarez : 88 Llorente: 86 Koké : 85 Griezmann : 85 Giménez : 84 Trippier : 84 Carrasco : 84 Savique : 84 Philippe : 84 Joao Félix : 83 Bracelet : 83 Lémar : 83 Belle : 82 De Paul : 82 Herrera : 81 Lodi : 81 Vrsaljko : 80 Kondogbie : 79 Lecomte : 79 Cunha : 79 Saponjic : 71

C’est tout pour l’instant, coupable. Bien entendu, nous vous informerons de toute l’actualité de FIFA 22 ici. Vous savez déjà que pour gagner nos amis, le meilleur moyen est de se préparer à les humilier et de les faire briser leur commandement contre le mur. On va se battre pour gagner à nouveau la Ligue avec l’Atlético, qui a souvent été la plus belle équipe.