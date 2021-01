Omar Sy: Rencontrez l’acteur et ses 10 meilleures œuvres

Le père sénégalais d’origine peul a décidé de se rendre en France pour tenter d’économiser de l’argent avant de retourner au Sénégal. Cependant, comme la plupart des gens, il est resté en France. Ainsi, sa femme et ses enfants mauritaniens ont déménagé en France en 1974; et le 20 janvier 1978, à Trappes, ville de l’intérieur de la France, il naîtra Omar Sy, le quatrième de huit frères et sœurs, qui allait devenir acteur, scénariste, doubleur et comédien français.

Le 5 juillet 2007, il s’est marié Hélène Tremblay-sur-Mauldre, ayant 4 enfants avec elle.

DÉBUT DE CARRIÈRE

Comme il vivait dans le même quartier que le comédien et acteur français, Jamel Debbouze, a eu la chance de diriger une émission de radio sur Radio Nova.

La mer a travaillé pigiste après ses cours en 1996 et 1997. C’est à cette période qu’il rencontre son partenaire de comédie, Fred Testot. Puis dans Chaîne +, il a participé au programme Cinéma Jamel.

COADJUVANTE

Omar Sy était présent à la télévision depuis 1998, mais son premier film était en 2000, en La Tour Montparnasse infernale, jouant un chauffeur de taxi.

PRIX

Discutablement Intouchables (Intouchables) est un film merveilleux et avec lui, en 2011, La mer a remporté dans la catégorie du meilleur acteur dans le Festival du film de Tokyo, Prix ​​Lumière, Globes de cristal, César; en plus de gagner dans la catégorie Revelation Actor Étoiles d’or du Cinéma Français.

Curiosité: Le prix César, est l’équivalent de oscar en France et Omar Sy il fut le premier acteur noir à le recevoir.

LES 10 MEILLEURS FILMS D’OMAR SY

Après le succès de Intouchables partout dans le monde, La mer a été invité à participer à des films hollywoodiens. Certains noms comme X Men, Monde jurassique et même une série sur Netflix.

Frère ours (2004)

Synopsis: En quête de vengeance pour son frère tué par un ours, l’Indien Kenai finit par être maudit par les esprits de la forêt et se transforme en ours. Obligé de vivre sous sa nouvelle peau, il commence à voir la réalité du point de vue des animaux. Bientôt, il se lie d’amitié avec un autre ours, Koda, mais se retrouve en difficulté lorsque son propre frère commence à le chasser.



Curiosité: Dans Frère Ours, Omar Sy surnommé un mouton, mais parmi plusieurs œuvres de doublage, l’acteur a également sur son CV Tomb Raider: Légende (2006) et Bolt: Superdog (2009).

Intouchables (2011)

Synopsis: Philippe (François Cluzet) est un riche aristocrate qui, après avoir subi un grave accident, devient tétraplégique. Besoin d’un assistant, il décide d’embaucher Driss (Omar Sy), un jeune homme troublé qui n’a aucune expérience dans la prise en charge des personnes dans son état. Peu à peu, il apprend la fonction, malgré les différentes gaffes qu’il réalise. Philippe, pour sa part, se passionne de plus en plus pour Driss car il ne le traite pas comme un pauvre. Peu à peu, l’amitié entre eux s’établit, chacun apprenant à mieux connaître le monde de l’autre.

Curiosité: La mer il a perdu dix kilos pour le rôle, car il croyait qu’un jeune homme de la banlieue devrait avoir un corps plus athlétique.

X-Men: Days of Future Past (2014)

Synopsis: À l’avenir, les mutants sont pourchassés sans pitié par les Sentinelles, des robots géants créés par Bolívar Trask (Peter Dinklage). Les quelques survivants doivent vivre cachés, sinon ils seront également tués. Parmi eux se trouvent le professeur Charles Xavier (Patrick Stewart), Magnéto (Ian McKellen), Tempête (Halle Berry), Kitty Pryde (Ellen Page) et Carcajou (Hugh Jackman), qui cherche un moyen d’empêcher l’anéantissement des mutants. Le moyen trouvé est d’envoyer la conscience de Wolverine dans un voyage dans le temps, vers les années 1970. Là, elle occupe le corps du Wolverine de l’époque, qui cherche le jeune Xavier (James McAvoy) et Magneto (Michael Fassbender) pour qu’ensemble , empêchez cet avenir tragique des mutants de devenir une réalité.

Curiosité: Le rôle de Omar Sy c’est de Lucas Bishop, dans le futur quand les mutants luttent contre l’extinction. Bishop a le pouvoir d’absorber et de rediriger l’énergie.

Jurassic World: Le monde des dinosaures (2015)

Synopsis: O parc jurassique, situé sur l’île de Nublar, est enfin ouvert au public. Avec cela, les gens peuvent assister à des spectacles acrobatiques avec des dinosaures et même se promener très près d’eux, car ils sont maintenant domestiqués. Cependant, l’équipe dirigée par le médecin Claire (Bryce Dallas Howard) commence à faire des expériences génétiques avec ces êtres, afin de créer de nouvelles espèces. L’un d’eux acquiert rapidement une intelligence beaucoup plus élevée, devenant une menace majeure pour l’existence humaine.

Enfer (2016)

Synopsis: Robert Langdon (Tom Hanks) se réveille dans un hôpital de Florence, en Italie, avec une blessure à la tête causée par un coup de feu. Assez groggy, il est traité par Sienna Brooks (Felicity Jones), un médecin qui l’a rencontré dans son enfance. Langdon ne se souvient de rien de ce qui lui est arrivé au cours des 48 dernières heures, pas même de la raison pour laquelle il est à Florence. Soudain, il est attaqué par une femme mystérieuse et, avec l’aide de Sienna, s’échappe de la scène. Elle l’emmène chez elle, où elle soigne sa blessure. Là, Langdon se rend compte que dans sa veste se trouve une bouteille scellée, qui ne peut être ouverte qu’avec son empreinte digitale. Il contient un étrange artefact qui lance une recherche incessante dans l’univers de Dante Alighieri, auteur de The Divine Comedy, afin qu’il puisse comprendre non seulement ce qui lui est arrivé, mais aussi pourquoi il a été persécuté.

Curiosité: La fonctionnalité est basée sur l’œuvre littéraire de Dan Brown et est une continuation de O Le code de De Vinci et anges et démons.



Transformers: Le dernier chevalier (2017)

Synopsis: Les humains sont en guerre avec les humains Transformateurs, qui ont besoin de se cacher autant que possible. Cade Yeager (Mark Wahlberg) est l’un de ses protecteurs, à la tête d’un noyau de résistance situé dans un dépotoir. C’est là que tu te rencontres Izabella (Isabela Moner), une jeune fille de 15 ans qui se bat pour protéger un petit robot défectueux. À la fois, Optimus Prime voyage à travers l’univers jusqu’à Cybertron, sa planète natale, afin de comprendre pourquoi elle a été détruite. Seulement, sur Terre, Megatron se prépare à un nouveau retour, une fois de plus disposé à faire des Decepticons les nouveaux souverains de la planète.

Curiosité: Dans un autre de ses jobs de doublage, Omar Sy, donne une voix à Autobot Tige chaud, un rare Lamborghini Centenario, Véhicule de 7 millions de R € qui ne compte que 20 unités dans le monde.

Chocolat (2016)

Synopsis: Le jeune homme noir Rafael Padilha (Omar Sy) est né à Cuba en 1868 et a été vendu quand il était enfant. Des années plus tard, il parvient à s’échapper et est retrouvé sur les quais par un clown qui le met dans ses performances. Ensuite, Padilha devient connue sous le nom de Chocolat, devenant le premier artiste de cirque noir en France, un grand succès à la fin du 19ème siècle.

Curiosité: Le biopic du clown Chocolat et combien La mer a le premier rôle principal.

Une famille de deux (2016)

Synopsis: Samuel (Omar Sy) n’a jamais été du genre à avoir de nombreuses responsabilités. Menant une vie paisible avec les gens qu’il aime sur la côte sud de la France, il voit tout changer avec l’arrivée inattendue d’un bébé de quelques mois nommé Gloire (Gloria Colston), votre fille. Incapable de s’occuper de l’enfant, il court à Londres pour retrouver sa mère biologique, mais décide sans succès de l’élever seul. Huit ans plus tard, lorsque Samuel et Gloria deviennent inséparables, la mère revient récupérer la fille.

Alerte au loup (2019)

Le jeune Chanteraide (François Civil) qui est à bord d’un sous-marin nucléaire français est reconnu comme une «oreille d’or». Ce surnom est dû à son rare don de pouvoir identifier tout type de son et, précisément pour cette raison, il porte une grande responsabilité sur ses fonctions. Une fois, le jeune homme finit par commettre une très grave erreur et finit par perdre la confiance des autres membres du sous-marin, en plus de mettre la vie de chacun en danger nucléaire.



Lupin (2020)

Inspiré par les aventures de Arsène Lupin, le doux voleur Assane Diop (Omar Sy) veut se venger d’une famille riche pour une injustice faite à son père, Babakar Diop (Fargass Assandé).

Curiosités: La série est une adaptation des livres de Maurice Leblanc à propos du personnage Arsène Lupin.

Le premier livre de Leblanc avec le personnage a été publié en 1907. L’œuvre a été commandée par l’éditeur du magazine Je sais tout, Pierre Lafitte, qui a demandé un feuilleton policier avec un protagoniste qui a mélangé Sherlock Holmes et AJ Raffles; et le résultat fut une sorte de Robin des Bois Français: audacieux, séduisant et sauveur des faibles.

Anti-héros, le personnage se moque de la bourgeoisie tout en rendant idiot le chercheur de l’œuvre littéraire – pas nommé au hasard Herlock Sholmes, en tant que réponse française emblématique au détective anglais de Arthur Conan Doyle.

La production de Netflix n’a pas fidèlement adapté les événements des livres, mais l’hommage des créateurs est évident George Kay et François Uzan au personnage – et la performance de Omar Sy reflète magistralement les caractéristiques du célèbre Arsène Lupin, le Voleur voleur.

