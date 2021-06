Olly Alexander ‘In Advanced Talks’ pour être le nouveau Doctor Who

C’est un peché La star Olly Alexander serait en pourparlers pour être le nouveau Doctor Who, faisant de lui le premier Time Lord ouvertement gay.

Selon The Sun, l’acteur, musicien et défenseur des LGBTQ+ de 30 ans est sur le point de décrocher le rôle principal après que les négociations salariales avec les patrons de la BBC aient atteint un « stade avancé ».

Si Olly prend le personnage, il sera la deuxième star à faire Docteur Who histoire, à la suite de Jodie Whittaker qui a été annoncée comme la toute première femme Time Lord en 2017

Après être apparu dans 23 épisodes du drame de science -fiction de longue date de la BBC, il a été suggéré plus tôt cette année que le temps de Jodie dans la série touchait à sa fin.

« Il a été fortement promu pour le rôle par Russell – avec qui il a travaillé en étroite collaboration sur d’autres projets. Russell a été impressionné par son travail et a estimé qu’il convenait parfaitement au Docteur.

La star s’est d’abord fait connaître en tant que leader du groupe électro Years and Years, et a été acclamée par la critique plus tôt cette année pour sa performance dans le drame Channel 4 de Russell T Davies. C’est un peché.