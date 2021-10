Olivia Rodrigo parle de l’impact positif de la thérapie

La jeune chanteuse Olivia Rodrigo, a réussi à devenir après ses débuts plus tôt cette année l’une des forces créatives les plus prometteuses du monde de la musique, et lors d’une nouvelle interview, elle a profité de l’occasion pour parler du grand impact sur sa vie que la thérapie a signifié pour elle.

« Je n’ai vraiment commencé à le faire qu’à 16 ans et ce fut un très bon moment qui a changé ma vie et j’ai tellement appris sur moi-même », a commenté Rodrigo lors d’une conférence sur CBS Sunday Morning, confirmant que c’était quelque chose qui a commencé à être par choix.

«Je pense qu’il y a parfois une stigmatisation autour de cela. Parfois, les gens disent « Tu n’as pas besoin de ça, tu en as trop, ta vie est belle, quels sont tes problèmes ? » Rodrigo a commenté, qui a également souligné que l’attitude des adultes envers les jeunes peut souvent affecter leur développement.

Je pense que c’est définitivement une chose que les personnes âgées peuvent faire aux jeunes, banaliser ce qu’ils font parce que « ils vont bien, ce ne sont que des enfants, ils s’en remettront ».

Mais Rodrigo assure toujours que non seulement parce que quelque chose n’est pas un problème d’adulte ne veut pas dire que cela ne fait pas mal. La chanteuse a également rejeté la perception d’elle comme une personne triste et déprimée, et qu’elle n’est pas quelqu’un qui, comme le soulignent certaines de ses chansons, la passe tout le temps à pleurer dans sa chambre.

Mais c’est amusant d’écrire sur des choses comme ça. Si j’écrivais seulement à quel point je me sens heureux et que je vais acheter un café au lait glacé tous les matins, personne ne l’écouterait, ce ne serait pas intéressant », conclut l’interprète de chansons comme « Driver’s License » ou « Good 4 U ».

Olivia Rodrigo a récemment répondu aux critiques liées à des allégations de plagiat sur « Sour », son premier album. L’auteur-compositeur-interprète veille à ce que chaque musicien ait son propre processus de création dans lequel il est influencé par les artistes qui ont marqué sa vie.