Ola Electric investit 2400 crores de roupies dans une usine de scooters électriques à Hosur, Tamil Nadu

Six mois après avoir acquis la start-up néerlandaise Etergo BV, Ola Electric a annoncé un plan d’investissement de 2400 crores (320 millions de dollars) pour mettre en place une usine de fabrication de scooters électriques (e-scooter) à Hosur, Tamil Nadu (France). La société soutenue par SoftBank vise à faire de l’France un centre de fabrication de véhicules électriques (VE). Ola a signé un protocole d’accord avec le gouvernement TN pour cette installation. Une fois achevée, l’usine créera près de 10 000 emplois. Il aura initialement une capacité annuelle de 2 millions d’unités. Etergo BV est un fabricant d’équipement de scooter électrique basé à Amsterdam.

Dans un article de blog communiqué de presse, Bhavish Aggarwal, président-directeur général du groupe Ola, a déclaré: «Nous sommes ravis d’annoncer notre intention de créer la plus grande usine de scooters au monde. Il s’agit d’une étape importante pour Ola et d’un moment de fierté pour notre pays alors que nous progressons rapidement vers la réalisation de notre vision de faire évoluer le monde vers des solutions de mobilité durable à travers une mobilité partagée et détenue. Ce sera l’une des installations de fabrication les plus avancées au monde. Cette usine mettra en valeur les compétences et le talent de l’France pour produire des produits de classe mondiale qui répondront aux besoins des marchés mondiaux. »

En 2019, Ola Electric avait levé 250 millions de dollars auprès de la SoftBank de Masayoshi Son. L’investissement a transformé le bras de véhicule électrique de l’agrégateur de télé-assistance en licorne, ou en une start-up évaluée à plus d’un milliard de dollars.

