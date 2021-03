Oh l’amour! Comprendre la passion de chaque signe

Tomber amoureux est toujours fou. Il est extrêmement agréable de connaître la personne et comment elle pense, agit et se comporte. Que diriez-vous de découvrir la passion de chaque signe du zodiaque? Rappelant que cet article est basé sur des archétypes du signe solaire.

Pour une analyse plus approfondie, recherchez toujours un astrologue pour préparer une carte astrologique détaillée. En attendant, voir les détails:

bélier

Il est impulsif même en matière d’amour. Vous pouvez montrer un peu d’irritation et d’impatience si vous mettez trop de temps à entrer dans le sien. Et si vous vous battez, soyez prêt à tout régler avec beaucoup de sexe.

Taureau

C’est un amoureux de la bonne vie. Cela vous mènera dans des restaurants incroyables, en plus de visiter les meilleurs motels et d’être très doué pour le sexe. Le confort et la qualité de vie font totalement partie des plans d’amour du Taureau.

des jumeaux

Si vous aimez discuter pendant des heures et découvrir de nouvelles choses tout le temps, tomber amoureux d’un Gémeaux peut être la meilleure option pour vous. Faites juste attention à ne pas trop vous attacher. Il aime la diversité, donc il n’est guère engagé dans de longues relations.

Cancer

C’est génial pour une relation où rester à la maison en regardant des films romantiques sous la couverture est votre préférence. Parfois, vous pouvez être blessé pour rien, mais votre affection et vos soins peuvent compenser ce côté négatif de lui.

Lion

Comme il aime toujours être le centre d’attention, il fera tout pour vous impressionner. Si vous voulez être le couple qui se démarque toujours lors des fêtes et des réunions sociales, cherchez un Lion et soyez heureux.

vierge

C’est le meilleur type pour ceux qui aiment les gars plus «hétéros». Cela peut être trop simple pour certaines personnes. Mais ses compétences organisationnelles permettront à la relation de fonctionner parfaitement.

Kg

Il aime tout faire pour plaire à son partenaire. Il a toujours l’air impeccable et est très poli et amical avec tout le monde. Un vrai gentleman qui n’épargne aucun effort en amour.

Scorpion

Très émotif et intense, il aime une relation agitée avec beaucoup de sexe. Si vous voulez une passion qui vous émerveille, trouvez un Scorpion pour votre vie.

Sagittaire

Il aime les aventures et ne s’arrête jamais à un seul endroit. Il vous faudra voyager et découvrir souvent de nouvelles choses. Mais c’est aussi un gars qui ne voudra guère de relations à long terme. Ils préfèrent généralement les aventures. Mais si c’est ce que vous voulez, c’est le type de gars qui vous convient.

Capricorne

Responsables et sérieux, ils s’impliquent dans des relations qui ont le potentiel de mûrir et de devenir quelque chose de plus solide. Un autre point intéressant est qu’ils ont généralement une bonne vie financière.

Aquarium

Créatif, léger et détaché, le Verseau tombe généralement amoureux d’amis. Et ce qui ne manque pas dans sa vie, ce sont des groupes d’amis. C’est certainement la passion la plus imprévisible du Zodiac.

Poisson

C’est le genre de personne qui a la passion la plus sensible de toutes. Intuitive et romantique, une relation avec un Poissons est quelque chose qui a une touche même spirituelle. C’est le genre de passion qui transcende le monde physique.