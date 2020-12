Offset dit qu’il ne fait pas confiance au vaccin COVID-19

Offset ne prendra pas le vaccin de sitôt.

Le COVID-19 a été déclaré pandémie depuis mars et depuis lors, des millions de personnes dans le monde ont contracté le virus, tandis que plus d’un million de personnes sont décédées. En conséquence, les entreprises ont fermé leurs portes tandis que les gens ont été contraints de rester chez eux et de passer des mois sans voir leurs amis. C’est une situation épouvantable qui pourrait être bientôt terminée, car de nombreux vaccins sont sur le point d’entrer et de sauver la situation. Certains, cependant, sont assez sceptiques à l’égard du vaccin car ils estiment qu’il pourrait y avoir des risques. Le rappeur Offset fait partie de ces personnes lorsqu’il a récemment parlé à TMZ du vaccin et de sa méfiance à l’égard du système. Comme l’explique Offset, il ne fait tout simplement pas confiance aux sociétés pharmaceutiques, surtout si l’on considère la façon dont elles ont une histoire de traitement néfaste de la communauté noire. En termes simples, Offset transmettra le vaccin, du moins pour le moment. L’artiste a également noté qu’il ne voulait pas faire partie de ces personnes qui sautent la ligne simplement parce qu’elles sont une célébrité. Offset se rend compte qu’il y a des gens qui ont plus besoin du vaccin que lui, et il préfère qu’ils en aient l’opportunité en premier. Les vaccins sont certainement des sujets délicats bien que si la première vague de doses se révèle efficace et sûre, alors peut-être verrons-nous Offset changer complètement d’avis. Jim Spellman / [Via]