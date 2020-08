Offre de la semaine chez Otto: Le notebook gaming HP Omen 17 avec RTX 2060

Dans la boutique en ligne de Otto Des offres fraîches vous attendent régulièrement, qui sont assez impressionnantes et qui vous feront économiser de l’argent. Le courant offre de la semaine pour tous les joueurs et ceux qui s’intéressent à la technologie, ce n’est que jusqu’à demain mardi Ordinateur portable de jeu HP Omen 17-cb0261ng pour 1199,99 euros au lieu de 1264,89 euros.

Ordinateur portable de jeu HP Omen 17

le HP Omen 17 a un écran de 17,3 pouces avec un 144 Hertz rapide, une Processeur i7 avec 2,6 GHz ainsi qu’un GeForce RTX 2060 avec un total de 6 gigaoctets de mémoire vidéo. Un SSD avec 1000 Go d’espace de stockage est installé pour vos données et vos jeux. En outre, Omen contient un package logiciel épais tel que Microsoft 365 Single pendant 1 an et diverses applications bureautiques.

Intel® Core ™ i7-9750H 2,6 GHz (jusqu’à 4,5 GHz)

GeForce RTX ™ 2060 (6 Go de VRAM)

Écran rétroéclairé WLED Full HD de 43,9 cm (17,3 pouces) (1920 x 1080)

Mémoire RAM DDR4 de 16 Go

Disque dur: SSD de 1000 Go

Incl. Microsoft 365 Single pendant 1 an: versions Premium des applications Office incluses: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneDrive, Skype et 1 To de stockage cloud OneDrive

Quand le HP Omen 17 peut-il?

Dans l’ensemble, les commentaires sous le carnet de jeu sont très positifs. Après tout, le processeur i7 en combinaison avec le RTX 2060 est suffisant pour jouer aux jeux actuels en résolution Full HD et avec des détails élevés à FPS dans la plage élevée de deux à trois chiffres. Un bon bonus est également le très rapide et grand SSD, c’est pourquoi les jeux et autres programmes se chargent en quelques secondes.

