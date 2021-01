OFFICIEL. Voici l’intérieur des Tesla Model S et Model X remaniés

Il ne faut pas regarder de très près pour se rendre compte que la grande nouvelle, et peut-être celle qui suscitera le plus de discussions, concernant les Tesla Model S et Model X remaniés est «à l’intérieur des portes». Avez-vous bien vu ce volant?

C’est le principal atout du nouvel intérieur du Model S (lancé en 2012) et du Model X (lancé en 2015). Plus comme une évolution du volant utilisé par la série KITT «O Justiceiro», il intègre plusieurs commandes, comme les clignotants (notez l’image ci-dessous), permettant ainsi l’abduction des tiges traditionnelles derrière le volant.

Si nous faisons abstraction du volant – est la direction beaucoup plus directe pour permettre cette conception? -, nous avons remarqué que Tesla a décidé de rapprocher l’intérieur des deux modèles de celui des plus petits Model 3 et Model Y. Le premier signe de cette « approche » a été l’adoption d’un écran central de 17 « en position horizontale avec une résolution de 2200 × 1300. Fait intéressant, le tableau de bord derrière le volant (12,3 ”) n’a pas disparu.

Qu’est-ce qui change d’autre à l’intérieur?

Bien que le nouveau volant et l’écran central captent l’essentiel de l’attention, il y a plus de nouveautés à bord des Tesla Model S et Model X révisés.De cette façon, les deux modèles disposent d’un système audio avec 22 haut-parleurs et 960 W, triple climatisation . zone et aussi chargeurs pour téléphone intelligent sans fil et USB-C pour tous les occupants.

En pensant aux passagers des sièges arrière, Tesla a non seulement renouvelé les sièges, mais a également équipé les Model S et Model X d’un troisième écran spécialement conçu pour ceux qui y retournent pour jouer. Avec jusqu’à 10 téraflops de puissance de traitement, jouer à l’intérieur des modèles remaniés est encore plus facile et peut être fait de n’importe où grâce à la compatibilité avec les contrôleurs sans fil.

Enfin, dans la Model S, nous avons également un nouveau toit en verre et dans la Model X avec le plus grand pare-brise panoramique du marché.

Pouvoir de «donner et vendre»

Quelle que soit la version choisie des Tesla ModelS et Model X remaniés, ils sont à traction intégrale et avec les systèmes Autopilot et Sentry Mode.

Dans le cas de la Tesla Model S, nous avons trois versions: Long Range, Plaid et Plaid +. Les deux derniers (et plus radicaux) ont trois moteurs au lieu des deux habituels, une vectorisation de couple et des rotors de moteurs électriques enveloppés de carbone.

Mais commençons par Modèle S Plaid. Avec environ 1035 ch (1020 ch), il a une autonomie estimée à 628 km, atteint un incroyable 320 km / h et atteint 0 à 100 km / h en 2,1 s physiquement inconfortables.

le Tesla Model S Plaid + ce devrait être «seulement» la voiture de série la plus rapide à atteindre le 0 à 100 km / h et le traditionnel 1/4 de mile. La première marque est atteinte en moins de 2,1s tandis que la seconde est atteinte en moins de 9s! Aucune spécification spécifique n’a été annoncée, seulement qu’il aura plus de 1116 ch (1100 ch) et que l’autonomie est de 840 km.

Finalement, le Modèle S longue portée, la variante la plus accessible et… civilisée, parvient à parcourir 663 km entre charges, atteint 250 km / h et atteint 100 km / h en 3,1 secondes.

Quant au Model X, le SUV, il n’a pas la version Plaid +. Pourtant, les quelque 1035 ch du Modèle X Plaid ils permettent d’atteindre le 0 à 100 km / h en 2,6 secondes, d’atteindre 262 km / h et d’avoir une autonomie estimée à 547 km.

Déjà là Modèle X Long Range l’autonomie estimée monte à 580 km, car le temps de 0 à 100 km / h passe à 3,9 s et la vitesse maximale descend à 250 km / h.

Quand arrivent-ils et combien coûtent-ils?

Avec de légers changements esthétiques qui «rebondissent» davantage en vue à l’avant et de nouvelles jantes, la Model S révisée a vu le coefficient aérodynamique fixé à 0,208 – le plus bas de toutes les voitures de série sur le marché aujourd’hui et une baisse substantielle des prix. 0,23 -0,24 jusqu’à présent. Dans le cas du Model X, les soucis aérodynamiques de ce renouvellement ont rendu cette valeur fixée à 0,25.

À l’étranger, l’objectif de Tesla était de réduire le coefficient aérodynamique.

Bien que l’arrivée en Europe des premières unités des Tesla Model S et Model X révisées ne soit prévue que pour septembre, nous savons déjà combien elles coûteront ici. Voici les prix: