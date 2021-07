Officiel : The Witcher a une date de sortie sur Netflix !

Les fans de Witcher sont en fête ! Ce vendredi se tient la convention virtuelle Sorcecon entièrement dédié à la franchise de jeux vidéo qui a la célèbre série Netflix. L’événement a la participation des stars de la distribution et, parmi de nombreuses surprises, avait la date de sortie prévue de la deuxième saison. Regardez la vidéo !

L’avant-première était très attendue par les téléspectateurs depuis la fin du tournage au Royaume-Uni en mars. L’impatience a augmenté ces dernières semaines car lors de la Geeked Week de Netflix, il y avait à peine un teaser de 12 secondes et cela a mis en colère les fans qui attendaient la bande-annonce.







Finalement, La WitcherCon qui s’est tenue ce 9 juillet était l’endroit idéal pour faire connaître l’actualité de la série. L’événement a la participation de personnalités du programme telles que Freya Allan et Anya Chalotra qui ont répondu aux questions du public.

La rencontre virtuelle, présentée par CD Projekt Red et Netflix, a interagi entre la série et le jeu vidéo. Concernant l’émission télévisée, elle a programmé des coulisses, des tables rondes et des analyses d’experts sur l’histoire, les légendes, les monstres et les origines du continent.. Mais la cerise sur le gâteau sera la bande-annonce officielle.

Quand la deuxième saison de The Witcher est-elle diffusée sur Netflix?

Sans l’avance encore, la WitcherCon a annoncé la date de sortie officielle des prochains chapitres : 17 décembre 2021. Ainsi, 728 jours et près de deux ans se seront écoulés entre la première et la deuxième saison. L’attente en vaudra la peine ?