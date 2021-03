Officiel. Le successeur de Toyota Aygo avec la plate-forme Yaris

Après de nombreuses rumeurs, Toyota a officiellement confirmé qu’il resterait dans le segment A, le successeur de Toyota Aygo se tournant vers la plate-forme Yaris, le GA-B.

Une contre-annonce à celle d’autres constructeurs, comme Renault, qui a déjà confirmé qu’il n’y aura pas de successeur à la petite Twingo.

À vrai dire, la décision de Toyota de rester dans le segment A n’est pas une grande surprise. Après tout, tous les «signes» indiquaient que la marque japonaise allait le faire. Il y a deux ans, il a acheté l’usine Kolin en République tchèque, où les habitants de la ville sont produits. joint-venture entre Toyota et PSA (aujourd’hui Stellantis), c’est-à-dire les Toyota Aygo, Citroën C1 et Peugeot 108.

Dans le même temps, il y a environ un an, non seulement Johan van Zyl, directeur de Toyota Europe, confirmait l’avenir d’Aygo, mais le vice-président de Toyota Europe, Matt Harrison, a révélé, en marge de la présentation de la Yaris, que le nouveau modèle pourrait se révéler. être un minicroisement.

Et après?

Pour l’instant, on sait peu de choses sur le successeur d’Aygo (on ne sait même pas s’il gardera le nom). Cependant, il y a deux certitudes: il utilisera la plateforme GA-B et restera fidèle au moteur thermique (au nom de la réduction des coûts).

En utilisant cette plate-forme, la nouvelle ville de Toyota permettra, avec Yaris et Yaris Cross, une production annuelle en Europe de 500 mille unités de modèles basés sur la plate-forme GA-B.

Selon Toyota, cela permettra de renforcer «les économies d’échelle nécessaires pour garantir l’élément clé d’accessibilité que réclament les clients du segment A».

En partageant la plateforme avec Yaris et Yaris Cross, le successeur d’Aygo pourra être rentable et favoriser les économies d’échelle.

Quant à la motorisation, bien que la plateforme GA-B permette l’utilisation de la mécanique hybride, tout indique que le successeur de la Toyota Aygo n’aura qu’un moteur thermique, le tout pour contenir les coûts.