Officiel: Fitbit fait déjà partie de Google

Plus d’un an plus tard, Google clôture l’achat de Fitbit.

Un peu plus d’un an après avoir officialisé l’accord, Google a annoncé que la société était en mesure de terminer l’achat Fitbit, cabinet spécialisé dans vêtements voitures de sport évaluées à plus de 2,1 milliards de dollars.

L’achat a été clôturé quelques semaines après que l’UE a donné son approbation à l’accord, après une longue période d’enquête, au cours de laquelle les risques éventuels d’utilisation des données de santé obtenues par Fitbit par Google ont été étudiés. .

Google achète Fitbit pour 2,1 milliards de dollars

Dans une lettre publiée sur le blog officiel de Google, Rick Osterloh, chef de file de la division de Matériel du grand G, expliquez que Fitbit a aidé des millions de personnes dans le monde à mener une vie plus saine et plus active, et que désormais toute la technologie qui a rendu cela possible fera partie de la gamme de produits Google.

Expliquer quoi travaillera main dans la main avec l’équipe Fitbit avec l’objectif de créer de nouveaux appareils et services qui, surtout, garde l’intimité au premier plan au protéger les données de santé à tout moment, et donner aux utilisateurs un contrôle total sur les informations collectées via lesdits services.

En ce sens, Osterloh indique que « cet accord a toujours porté sur les appareils et non sur les données », et que depuis le début, ils ont été clairs sur leur position concernant le protéger la confidentialité des utilisateurs d’appareils Fitbit. Pour cette raison, ils ont travaillé avec les organismes de réglementation au niveau mondial pour se conformer obligations différentes cela empêchera Google, par exemple, utiliser les données utilisateur Fitbit pour diffuser des annonces personnalisées.

En outre, Google explique que les données Fitbit et Google seront maintenues isolées les unes des autres, et que le API Android destinés aux appareils de santé – tels que les montres ou les bracelets – resteront intacts, afin que les utilisateurs d’appareils Fitbit puissent continuez à utiliser vos applications préférées au lieu d’être obligé d’utiliser les propres services de Google.

Pour l’instant, c’est inconnu que signifie acheter Fitbit face à WearOS, la plate-forme de Google pour les montres intelligentes, mais dans le passé, la société a suggéré que cet achat servirait à donner une nouvelle vie à son écosystème de vêtements, qui pendant des années est resté en arrière-plan.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂