OFFICIEL: Chelsea confirme la nomination de Thomas Tuchel au poste de manager après que la légende du club Frank Lampard ait montré la porte

Chelsea a officiellement dévoilé Thomas Tuchel en tant que nouveau manager du club après le limogeage de l’icône des Blues Frank Lampard au milieu d’un effondrement alarmant de la forme.

Lampard a été officiellement licencié lundi après 19 mois à la tête de Stamford Bridge.

La légende du milieu de terrain est repartie avec le club au neuvième rang du classement de la Premier League, à 11 points du sommet et à cinq points de retard sur les places de la Ligue des champions.

Le règne de Lampard s’est terminé par une victoire de 3-1 en FA Cup contre Luton Town dimanche, mais le mal avait déjà été causé par une série de cinq défaites lors des huit derniers matchs de Chelsea en Premier League.

Le club appartenant au milliardaire russe Roman Abramovich s’est maintenant tourné vers l’allemand Tuchel pour les guider hors de leur malaise et les repousser sur la table.

Chelsea a confirmé mardi la nomination de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, 47 ans, pour un contrat de 18 mois avec l’option d’une prolongation.

« Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon staff, » Tuchel a déclaré dans un communiqué publié par le club.

« Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a créé à Chelsea. En même temps, j’ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer à la ligue la plus excitante du football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea. C’est incroyable. «

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a ajouté que c’était « Il n’est jamais facile de changer d’entraîneur-chef en milieu de saison, mais nous sommes très heureux d’avoir l’un des meilleurs entraîneurs européens à Thomas Tuchel. »

Tuchel est arrivé à la base du club de Cobham mardi soir et sera dans l’abri pour le choc de mercredi en Premier League avec les Wolves à Stamford Bridge.

L’Allemand devient le 13e manager différent d’Abramovich depuis que l’oligarque russe a racheté le club de l’ouest de Londres à l’été 2013.

Tuchel a été limogé par le PSG en décembre après avoir appris qu’il s’était brouillé avec la hiérarchie parisienne.

Le licenciement est survenu malgré que Tuchel ait mené l’équipe à des titres consécutifs de Ligue 1 ainsi qu’une première apparition en finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Les tâches immédiates de Tuchel à Chelsea seront de convaincre le meilleur de Kai Havertz et Timo Werner – deux compatriotes arrivés à Londres cet été avec des prix et des attentes élevés, mais qui n’ont jusqu’à présent pas réussi à livrer.

L’Allemand retrouvera l’ailier américain Christian Pulisic, qu’il dirigeait au Borussia Dortmund, ainsi que l’ancien capitaine vétéran du PSG Thiago Silva, qui a rejoint Chelsea en tant qu’agent libre l’été dernier.

Les fidèles de Chelsea ont été déçus que l’icône du club Lampard n’ait pas eu plus de temps pour changer les choses, ayant conduit l’équipe à une quatrième place honorable lors de sa première saison à la tête.

Cependant, les tensions seraient devenues de plus en plus tendues avec la hiérarchie des Bleus cette campagne sur les objectifs de transfert et le sort du flop gardien de but Kepa Arrizabalaga.

On a également dit qu’il y avait un mécontentement parmi les sections importantes du vestiaire à cause d’un manque de direction et d’instructions tactiques de Lampard.

L’ancien manager de Dortmund et de Mayence, Tuchel, est considéré comme plus astucieux et plus expérimenté sur le plan tactique que Lampard, après avoir rejoint la direction d’Augsburg II dès 2007 après qu’une blessure au genou ait réduit sa carrière de joueur à l’âge de 25 ans.

Cependant, Tuchel n’est pas connu pour sa gestion de la politique des clubs de football, ce qui pourrait être un problème à Chelsea où la directrice Marina Granovskaia dirigerait un navire serré au nom du propriétaire Abramovich.

L’oligarque russe avait publié lundi une rare déclaration publique remerciant Lampard, signalant la difficulté présentée par la décision de limoger le meilleur buteur de tous les temps du club.

Lampard lui-même a publié plus tard une déclaration pour remercier Abramovich, mais exprimant sa déception de ne pas avoir eu plus de temps pour redresser la fortune de l’équipe.

Le club londonien prend maintenant une nouvelle direction avec un autre manager à la barre.

