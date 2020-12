Officiel: ce sont tous les téléphones Xiaomi qui peuvent être mis à jour vers MIUI 12

La mise à jour tant attendue a déjà sélectionné ses 30 protagonistes.

Il faut voir le nombre de tours que Xiaomi donne pour préciser définitivement la liste de ses mobiles qui recevront MIUI 12 et, bien sûr, Android 11. Petit à petit la firme lâche des miettes et avec eux on y va Fermer le cercle.

Nous avons récemment signalé que le Xiaomi Mi 10 Pro recevait déjà la mise à jour de la nouvelle version du système d’exploitation et maintenant c’est Xiaomi lui-même qui a fourni un liste avec tous vos terminaux optimaux pour la mise à niveau.

Liste des téléphones avec MIUI 12

Le compte Twitter officiel de Xiaomi ne laisse aucune place à de nouvelles spéculations. La liste affichée dans l’image est la liste officielle, il est donc supposé que ces modèles seront les élus pour profiter des nouvelles de MIUI 12. Attention, Tout ce qui brille n’est pas or, au moins d’abord.

Certains utilisateurs signalent des problèmes après l’installation de la mise à jour bien que, vraisemblablement, l’entreprise les résoudra avec le libération de petits patchs.

Quoi de neuf avec MUII 12

Par rapport à la version initiale d’Android 11, le changement le plus notable du nouveau firmware est le inclusion des correctifs de sécurité d’octobre 2020, bien qu’il y ait également des améliorations dans les fonctionnalités de la caméra.

En dehors de cela, avec la nouvelle version, ils arrivent également nouveaux menus d’arrêt et systèmes de contrôle du volume. Ainsi, les téléphones mis à jour auront un curseur vertical situé dans la partie centrale de l’écran, avec un bouton central qui pourra être déplacé vers le haut ou vers le bas selon que l’on souhaite éteindre ou redémarrer le téléphone.

Nous resterons en alerte au cas où la liste des smartphones adaptés à MIUI 12 changerait à nouveau.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂