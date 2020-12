Offensive électrique Hyundai et Kia avec 23 nouveaux modèles

Le groupe Hyundai, qui intègre les marques Hyundai, Kia et Genesis, lancera 23 modèles exclusivement électriques d’ici 2025 qui partagent la nouvelle plateforme E-GMP et l’utilisation de la technologie 800 V qui permet une recharge deux fois plus rapide.

La stratégie d’électrification du groupe Hyundai connaît aujourd’hui une forte accélération avec la révélation de la plateforme E-GMP développée au cours des six dernières années et qui représente une partie d’un investissement de 76 milliards d’euros qui donnera lieu à 23 nouveaux modèles, à lancé d’ici 2025.

La nouvelle E-GMP (Electric Global Modular Platform) sera partagée par tous les modèles des différentes marques du groupe (Hyundai, Kia et Genesis) et aura des empattements pouvant atteindre trois mètres. Elle pourra ainsi desservir des véhicules d’une longueur totale allant jusqu’à cinq mètres, selon Albert Biermann.

La nouvelle plateforme E-GMP

Toujours selon le président et directeur du centre de développement et d’ingénierie de Hyundai, la nouvelle plate-forme sera utilisée par différentes configurations de modèles: citadins, membres de la famille, fourgonnettes, SUV et même voitures de sport.

LIRE TROP

En plus de 11 électriques. Kia prépare sa relance avec un nouveau logo

Mise en évidence, polyvalence et utilisation devant une suspension élaborée à bras multiples (cinq) qui permet l’utilisation par des modèles à vocation plus sportive.

À l’arrière, certains modèles peuvent utiliser une suspension pneumatique, pour mieux répondre aux exigences en termes de confort.

Ioniq 5 sera le premier

Lors d’une présentation en direct de Séoul, en Corée du Sud, les responsables de Hyundai ont annoncé que le premier modèle à utiliser la nouvelle plate-forme sera l’Ioniq 5, dont le lancement est prévu pour avril. Ce sera, semble-t-il, un SUV légèrement plus grand que le Hyundai Kauai.

La Hyundai Ioniq prépare son successeur

De plus, il a également été révélé que la nouvelle plateforme est capable de recevoir des batteries de différentes capacités, afin de répondre à la vocation spécifique de chacune des propositions, en étant capable d’assurer des autonomies pouvant dépasser 500 km.

La gestion thermique de la batterie, à savoir son refroidissement, a été l’une des préoccupations sous-jacentes au développement de la nouvelle plate-forme qui sera utilisée pour les modèles à traction intégrale ou à traction intégrale. D’autant que les modèles les plus avancés utiliseront le réseau 800 Volt (à l’exception de la Porsche Taycan, toutes les autres voitures électriques utilisent 400 Volts) dont le principal avantage est la possibilité d’utiliser des points de charge ultra-rapides (au-dessus de 250 kW), permettant le remplacement complet de la batterie en 18 minutes.

Nouvelle plateforme… et nouveau moteur

Parallèlement à la nouvelle plate-forme E-GMP, Hyundai lancera également un nouveau moteur, avec des niveaux de puissance variables, dont la principale caractéristique est le fait qu’il fonctionne dans des plages de vitesse 70% plus élevées que d’habitude, ce qui rend disponible, par conséquent, plus de pouvoir.

La plateforme pour véhicules électriques développée par Hyundai et Canoo

L’architecture évoluée, avec une répartition idéale du poids et le placement du centre de gravité en position basse, la suspension évoluée et la puissance élevée seront, selon Albert Biermann, des caractéristiques centrales des nouveaux modèles qui permettront de se conformer à l’ADN de la marque.

À cet égard, l’ancien chef de la division M de BMW a laissé entendre que parmi les 23 nouvelles propositions 100% électriques, certaines viendront avec la signature N qui définit les modèles haute performance de Hyundai.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂