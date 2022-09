Oeufs de Pâques et références de l’épisode 3 de She-Hulk sur Disney+

in

She-Hulk Episode 3 fait avancer l’histoire de Jen Walters et comment elle développe sa carrière professionnelle avec les inclusions de Wong et Megan Thee Stallion.

L’épisode précédent de elle hulk pour Disney+ s’est terminé par une révélation gênante pour le protagoniste. Abomination s’est évadé de prison pour participer à un tournoi de combat illégal. Cela signifie que l’audience de libération conditionnelle d’Emil Blonsky sera beaucoup plus difficile que prévu par Jennifer Walters. Cependant, une révélation va aider l’avocate dans ses tâches.

Blonsky a révélé à Jennifer que c’était Wong, le Sorcier Suprême, qui l’avait libéré de prison pour faire partie de ce match. Cependant, le détenu a fait valoir qu’il était parti de force et revenu de son plein gré puisqu’en réalité il est réformé et attend avec impatience son audition dans l’espoir que Jennifer fera un travail exceptionnel et qu’il sera finalement libéré.

D’autre part, l’ancien partenaire de Jennifer dans l’accusation, Dennis Bukawski, croyait qu’il sortait avec le rappeur Megan Thee Stallion à qui il a donné beaucoup de choses dont une voiture, mais en réalité c’était un elfe vivant à New Asgard avec la capacité à shapeshift qui a choisi la star de la musique pour escroquer l’avocat arrogant.

L’audition pour la liberté de Blonsky a sept femmes comme témoins qui sont les amantes de celui qui était un méchant dans le passé mais qui est aujourd’hui réformé. Plus tôt que tard, Wong arrive au procès et dit aux juges : « Je n’ai pas donné à Blonsky la possibilité de quitter la cellule mais il voulait revenir »La vérité est que le Sorcier Suprême avait besoin de quelqu’un pour entraîner ses capacités.

Des surprises dans le troisième épisode de She-Hulk

Ensuite, Blonsky en profite et se transforme en Abomination effrayant tout le monde dans la pièce mais montrant qu’il est toujours en contrôle lorsqu’il prend cette forme terrible et puissante. Tout le monde est impressionné et décide de rendre un verdict plus tard. Wong se retire par un portail lorsqu’il est suggéré qu’il a commis un crime en aidant Blonsky à s’échapper de sa prison.

Ainsi la série de Disney+ continue cette fois avec le procès de Dennis où Jennifer témoigne au nom de son ancien partenaire le décrivant comme arrogant et quelqu’un qui croirait vraiment que Megan Thee Stallion s’intéresse à lui de manière romantique. Le procès se termine en faveur de l’ex-partenaire de Jen et le rappeur est présent dans la salle où se déroule la procédure judiciaire.

Finalement Blonsky gagne sa liberté grâce au travail de Jennifer mais avec quelques conditions, la plus importante étant qu’il ne puisse sous aucun point de vue redevenir Abomination. elle hulk elle est sur le chemin du retour lorsqu’elle est attaquée par un groupe d’hommes avec des armes asgardiennes. Elle les bat et au milieu de l’évasion on dit que son « chef » vous ne serez pas satisfait de cela. Mystère!

comme nous en avons l’habitude elle hulk depuis son premier épisode cette fois, il y a aussi une scène post-crédits dans laquelle Megan Thee Stallion engage Jennifer Walters comme avocate et lui dit que le Géant vert elle est beaucoup plus drôle que son ancien représentant légal. Ensemble, ils dansent d’une manière audacieuse et le patron de Jen, Holloway, regarde attentivement.

