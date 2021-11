Ocarat : des modèles de montres tendance pour le blackfriday

Accessoires tendance depuis toujours, les montres allient style et praticité et se retrouvent aujourd’hui aux poignets d’hommes et femmes du monde entier. Existantes dans de nombreux styles, coloris et tailles, celles-ci peuvent apporter une touche de chic et de professionnalisme à vos tenues vestimentaires. Que vous optiez pour un modèle intemporel à l’affichage analogique ou pour une montre connectée aux multiples fonctions, celles-ci savent s’adapter à tous les goûts.

Des modèles de montres sophistiqués sur Ocarat

Quelles que soient vos préférences, votre boutique en ligne Ocarat vous propose une sélection de modèles tendances bénéficiant tous d’une promotion unique pour le black friday. Vous pourrez alors vous faire plaisir à petits prix, sur les cinq modèles mis en avant ici.

La montre Vivoactive 4S Rose Gold/White

Issue de la toute dernière collection de Garmin, la montre connectée Vivoactive 4S est un modèle présentant un cadran rond de couleur rose gold avec fond noir ainsi qu’un bracelet blanc. Petite favorite des amateurs de sport, celle-ci présente de nombreux avantages indéniables pour ceux qui aiment exploiter les multiples fonctionnalités numériques. Grâce à son écran tactile, vous retrouverez toutes vos applications préférées telles que le GPS, la fonction SOS, un programme de coaching conçu par Garmin, trouver mon téléphone, moniteur de fréquence cardiaque, compteur de pas… Cette dernière affiche également toutes vos notifications et propose une adaptabilité parfaite aux différents systèmes d’exploitation : Apple et Android. À l’occasion du Black Friday, votre modèle passe exceptionnellement de 299,00€ à 263,12€.

La montre Édition France Auto

Fabrication suisse, retrouvez l’un des derniers modèles de la marque Victorinox. Vous assurant une élégance impeccable en toutes circonstances, la montre Édition France Auto propose un cadran de forme ronde et au fond noir, protégé par un verre saphir. Particulièrement résistante, cette montre dispose d’un revêtement anti-rayure et saura vous accompagner au quotidien.

En complément d’une grande précision grâce à un calibre Sellita SW200-1, Ocarat vous propose un modèle au look vintage, grâce à un bracelet en cuir noir sur lequel nous trouvons des surpiqures ton sur ton. Enfin, pour ravir les sportifs, cette montre vous propose une étanchéité à toute épreuve, pouvant être plongée jusqu’à 200 mètres sous l’eau.

Profitez alors d’une promotion des plus intéressantes sur votre montre Édition France Auto, pour le Black Friday, avec un prix à 675,75€ au lieu de 795,00€.

La montre Promaster Automatic Diver

Dans un style plus sobre et moderne, la montre Promaster Automatic Diver propose un cadran et un bracelet noir en ancier inoxydable, avec des aiguilles blanches apportant un contraste agréable et une certaine facilité de lecture. Grâce à un traitement luminescent parfaitement ajusté, vous serez en mesure de lire l’heure et la date y compris dans les lieux les plus sombres.

De manière à parfaitement épouser les différentes morphologies de poignet des hommes, le modèle Promaster Automatic Diver dispose d’un bracelet composé de trois rangées de maillons proposant une certaine flexibilité. Pour ce modèle dont le prix d’origine est à 389,00€, Ocarat vous propose un code promotionnel de 10%.

La montre Chase Noir Cuir Marron

Modèle phare de la marque Tommy Hilfiger, la montre Chase Noir saura allier parfaitement l’élégance au style streetwear. Grâce à son cadran noir constrasté par un bracelet d’une couleur marron caramel des plus tendances, cette dernière saura mettre en valeur votre poignet grâce à des finitions soignées et un style moderne. Elle s’accordera alors avec tous les looks et vous apportera une touche de chic, y compris dans le cadre d’une activité sportive. Par ailleurs, celle-ci ne recule pas devant les dangers et saura vous assurer une certaine résistance et une étanchéité de 5 atmosphères.

Pour le Black Friday, profitez d’une offre exceptionnelle sur votre montre Chase noir dont le prix descend à 146,78€.

La montre LZ127 Graf Zeppelin

Inspirée du Zeppelin LZ127 dont elle porte le nom, cette montre affiche un design vintage qui revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Avec un cadran de fond blanc, se contrastant avec des chiffres inscrits dans une couleur noir intense, accompagnée d’un bracelet marron rétro aux surpiqures claires, le modèle propose un style d’antan qui saura parfaitement s’accorder avec des looks modernes.

Grâce à un mouvement automatique Miyota 821A, un calibre de 21 rubis et une fréquence d’oscillation de 21.600 A/H., la montre met en avant une grande précision ainsi qu’une agréable fluidité.

De 229€à 194,65€, Ocarat vous propose une remise intéressante sur la montre LZ127 en l’honneur du Black Friday.

Black friday : pourquoi privilégier Ocarat pour l’achat de votre montre ?

Acheter sa montre sur Ocarat, c’est profiter de nombreux avantages pour chaque commande passée. Vous ne trouverez que des articles de qualité pour lesquels sont proposés des descriptifs détaillés et complets pour un achat réussi en toutes circonstances. Par ailleurs, la boutique en ligne Ocarat vous propose également des tarifs avantageux à l’occasion du black friday afin de vous faire plaisir parmi les modèles proposés plus haut, à tout petits prix.