L’ancien astronaute de la NASA, le colonel Terry Virts, a lancé un nouveau podcast divertissant qui encourage les discussions sur les problèmes qui comptent ici sur Terre.

« Les pieds sur terre avec Terry Virts » couvre un éventail de sujets, notamment la science, la politique, le cinéma, le sport et bien sûr l’espace, avec une variété d’invités fascinants.

Donc, si vous voulez savoir comment l’univers se terminera, à quoi ressemble la vie d’un Navy SEAL ou ce qu’un ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense a à dire sur les ovnis, ce podcast est pour vous.

En rapport: L’astronaute à la retraite de la NASA Terry Virts, les aviateurs ont établi un record de vitesse du tour du monde en l’honneur d’Apollo 11

L’ancien astronaute de la NASA, le colonel Terry Virts, a passé plus de sept mois dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale, où il a capturé la réalité de son expérience à travers la photographie. Virts a pris plus de photos depuis l’espace que tout autre être humain, ayant pris plus de 300 000 images spectaculaires.

Il est l’une des stars du film IMAX « A Beautiful Planet » et est le réalisateur du documentaire « One More Orbit ». Il est également l’auteur du livre de photographie National Geographic, « View From Above », ainsi que de son dernier livre, « How to Astronaut ».

Nous avons rencontré Virts et lui avons posé quelques questions sur la façon dont les voyages dans l’espace ont changé sa perspective sur les problèmes ici sur Terre et quels sont ses principaux objectifs pour son podcast. Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

45secondes.fr : Diriez-vous que vous avez acquis une nouvelle perspective de la Terre après avoir été dans l’espace ?

Terry Virts : Je pense que oui. Les gens demandent : « Comment avez-vous changé ? » J’y ai pensé et je pense que la façon dont cela m’a changé, c’est que je suis moins une personne noire et blanche. Plus vous vieillissez, plus vous avez de sagesse et vous vous dites : « Oui, il y a probablement deux côtés à tout, et vous devriez vraiment examiner les données avant de tirer une conclusion. »

Avant, nous étions coincés sur Terre, tout était en deux dimensions, tout était au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, n’est-ce pas ? Puis une fois que nous avons commencé à voler, tout d’un coup, il y avait cette troisième dimension. Maintenant, nous avons le télescope spatial Hubble et ces télescopes qui regardent vraiment en quatre dimensions – ils ne voient pas seulement des choses qui sont lointaines, ils voient des choses qui sont vraiment vieilles, vieilles de milliards d’années.

La photographie spatiale a tout changé. Les gens comme toi et moi ont grandi avec ça, comme si c’était normal. Une des photos que j’avais quand j’étais plus jeune était de Viking qui fut le premier atterrisseur américain sur Mars. Il y a cent ans, nous avions à peine des avions, donc c’est incroyable à quelle vitesse nos perspectives ont changé.

45secondes.fr : Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer votre propre podcast ? Est-ce quelque chose que vous vouliez faire depuis un moment ?

Virt : Il y a quelques années, j’écrivais des blogs, puis j’ai commencé à écrire des livres, donc ma bande passante supplémentaire est passée des blogs aux livres. Je fais des interviews de podcast tout le temps et j’ai fait celui-ci au Royaume-Uni. C’est un podcast sur l’aviation appelé EVA, et c’était génial, et le producteur a ensuite dit : « Terry, c’était incroyable, tu dois faire tes propres podcasts », et donc nous avons passé quelques mois à en parler et puis je l’ai fait.

Le truc, c’est que je connais tellement de gens sympas d’horizons totalement différents.

45secondes.fr : Comme qui ?

Virt : Mon premier invité était Larry Kopald de The Carbon Underground, nous avons parlé de la façon de récupérer le carbone de l’air sous terre. Mon deuxième invité était Eric Berger , ce reporter spatial bien connu chez Ars Technica. J’ai parlé à l’astrophysicienne Katie Mack de la fin de l’univers.

Je viens de parler à Chris Mellon, qui est un ancien sous-secrétaire adjoint à la défense pour le renseignement et a dirigé le comité sénatorial du renseignement. Un haut responsable de la sécurité américain très sérieux, et [we talked] sur les ovnis et cela m’a époustouflé. Après, mon producteur et moi nous sommes juste regardés en disant : « Qu’est-ce qu’on fait avec ça ? C’était incroyable !

45secondes.fr : Quels sont vos objectifs avec le podcast ?

Virt : Le but est de parler de choses qui comptent de manière honnête.

Et donc nous parlerons de mécanique quantique ou comment atterrir sur Mars ou pourquoi la violence armée est si terrible ou comment résoudre le problème climatique ou les ovnis sont-ils réels. Nous parlerons de la façon dont nous allons sortir de cette dette et des divisions politiques que nous avons.

Tout cela compte, certains sont intéressants, certains sont importants, certains sont critiques. Comme vous pouvez le constater, j’ai un intérêt assez large, mais je pense que c’est exactement comme ça que mon cerveau fonctionne.

Un nouvel épisode de ce podcast hebdomadaire est lancé chaque mercredi et est disponible sur Podcasts Apple , Google Podcasts , Spotify et Youtube .

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.