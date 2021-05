Obtenez gratuitement du matériel The Witcher sur GoG

Si vous souhaitez obtenir vos propres fonds d’écran, votre musique et plus encore de la saga Witcher, accédez à GOG pour obtenir gratuitement du matériel The Witcher.

Avez-vous envie de The Witcher? Ce n’est pas que l’on puisse se plaindre des actualités liées à l’univers Geralt de Rivia, mais si elles nous offrent beaucoup de gratuité le matériel de sorceleur, nous n’allons pas dire non. Visitez simplement GOG, la plate-forme numérique de CD Projekt, où ils distribuent « The Witcher Goodies Collection », avec lequel vous pouvez considérablement élargir votre contenu lié à la saga.

Les cadeaux sont disponibles jusqu’au 20 mai. Fondamentalement, cette collection, qui, comme on dit, est disponible gratuitement dans GOG pour une durée limitée – jusqu’au 20 mai – et propose des fonds d’écran, de l’art et même des concerts basés sur la saga The Witcher, y compris également des cadeaux pour d’autres spin-off comme Thronebreaker : Les contes de sorceleur.

Un vrai détail pour les fans dont vous voudrez sûrement profiter; il vous suffit de saisir ce lien.

De plus, dans GOG lui-même, il existe des réductions sur pratiquement tous les jeux de la saga. Vous pouvez obtenir le premier The Witcher pour un peu plus d’un euro, sa suite pour 2,59 euros et The Witcher 3 Wild Hunt pour 5,99 euros, avec ses extensions également avec des réductions intéressantes.

Les aventures du loup blanc sont en stock et à partir de là, vous pouvez consulter toutes les promotions, qui viennent célébrer le dixième anniversaire de The Witcher 2: Assassin of Kings.

Il y a encore beaucoup d’avenir pour The Witcher, comme CD Projekt lui-même l’a dit dans ses derniers résultats fiscaux, laissant la porte grande ouverte pour un quatrième opus; même si pour le moment il n’y a rien d’officiel. D’autre part, la deuxième saison de la série Netflix avec Henry Cavill devrait également sortir plus tard cette année.