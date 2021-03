Objets d’artisanat et armes mécaniques

Faire des objets dans Fortnite Chapter 2 Season 6 sera le quotidien. Maintenant, nous pouvons améliorer nos armes avec du métal, des os et de la viande.

Vous ne savez pas comment fabriquer des objets et des armes dans Fortnite? La nouvelle saison 6 de Fortnite nous permet d’améliorer nos armes tant que nous avons du matériel. Ces matériaux peuvent être des pièces mécaniques (obtenues à partir de véhicules) ou osseuses (provenant de certains meubles). Nous devons juste collecter les matériaux et ensuite les améliorer dans le menu des armes.

Ce n’est pas du tout difficile, mais dans la vidéo, nous vous montrons comment créer des objets dans Fortnite et améliorer les nouvelles armes qui sont sorties dans cette saison 6 qui a l’air si bien. Ils ont mis Lara Croft dans la passe de combat et dans environ 40 jours Neymar, joueur du PSG, arrivera.

La cape de chasseur est un autre objet que nous pouvons fabriquer dans Fortnite Season 6. Pour cette couche, nous aurons besoin d’os et de viande. Où pouvons-nous trouver des os et de la viande? Eh bien maintenant, nous pouvons chasser les animaux sur la carte. Les loups et les sangliers errent librement dans les forêts et les champs. Bien que nous ayons un petit problème. Les animaux ne sont pas fixés au même endroit et il en coûte quelque chose pour les trouver. Son apparence est complètement aléatoire.

Nous pouvons également avoir de la chance et tuer un rival qu’il a chassé, ce qui se passe dans la vidéo que nous vous montrons ci-dessous. Dites également que d’autres animaux peuvent être chassés pendant la saison 6 de Fortnite. Les grenouilles se trouvent dans les zones aquatiques. Mais attention, les grenouilles nous laissent un autre type de viande pour faire d’autres choses. Sa viande ne suffit pas pour pouvoir confectionner la cape du chasseur.

Avec tout cela, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer vos objets et armes dans Fortnite, avec une saison qui promet beaucoup. Dans 40 jours, nous aurons la possibilité d’obtenir le footballeur Neymar Jr si nous avons acheté la passe de combat.