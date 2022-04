Disney+

La série Obi-Wan Kenobi arrivera dans un peu plus d’un mois sur Disney+ et de nouveaux détails ont été connus, ainsi que des photographies exclusives. Épingle de sûreté!

©Disney+Obi-Wan Kenobi : nouvelles photos et détails de la série sur Disney+.

fans de guerres des étoiles trouvé dans la série télévisée destinée au service de streaming Disney+ morceaux de l’esprit de la première trilogie de la franchise. Le Mandalorien Oui Le livre de Boba Fett ont été approuvés par le public, mais la prochaine version ne sera ni plus ni moins que Obi Wan Kenobiun projet qui ne cesse de faire monter vos attentes et se poursuivra de la même manière avec les nouvelles photos dévoilées.

« L’histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH, où Obi-Wan Kenobi fait face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, tourné côte à côte. et connu comme le maléfique Seigneur Sith Dark Vador »avance le synopsis prometteur de l’émission.

+Nouveaux détails sur Obi-Wan Kenobi

Le fandom a reçu une excellente nouvelle en début de semaine, après le magazine TotalFilm publier de nouvelles images exclusives du programme de Disney+. Ensuite, vous verrez Obi Wansans sa tenue caractéristique de Maître Jedi, en supposant qu’il se cache derrière l’Ordre 66, un nouveau regard sur le grand inquisiteur avec son arme flashy et le personnage central d’une ville. Regarde les photos!

Ewan McGregor Il s’est entretenu avec le médium et a laissé des détails sur le tournage, comme sa première rencontre avec Dark Vador : « J’avais répété la scène avec Vador, mais pas avec le casque ou quelque chose comme ça. Quand nous arrivons là-bas et qu’ils crient » action « , il a dû venir derrière moi. Je me suis retourné et j’ai eu Dark Vador qui arrivait C’était comme si j’avais à nouveau six ans.. Puis, il nota entre deux rires : « J’avais travaillé avec Clone Troopers auparavant, mais beaucoup d’entre eux étaient CGI. Je n’ai jamais travaillé avec Stormtroopers et, encore une fois, j’avais à nouveau sept ans ».

Pour sa part, Hayden Christensen Il a également donné son témoignage et semble avoir laissé la porte ouverte à un retour dans le futur : « Je pense que l’étendue de ce voyage reste à voir. Mais quel privilège de pouvoir revenir et faire cela, et faire partie de ce projet. ». Il a également été interrogé sur si James Earl Jones allait supplanter sa voix dans la sérieauquel il a répondu : « Sans commentaires ». Après un report, la première de Obi Wan Kenobi Ce sera le vendredi 27 mai.

