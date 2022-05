Obi-Wan Kenobi : les séries et films à voir avant le show

in

La série Obi-Wan Kenobi arrive sur Disney + et dans Spoiler nous vous recommandons tous les spectacles et films Star Wars que vous devez voir avant l’événement.

©IMDBObi Wan Kenobi

Obi Wan Kenobi est la série tant attendue Disney+ qui suit les alternatives dans la vie du noble Jedi qui, après l’arrivée des Sith et de leur Empire intergalactique, s’est exilé sur la lointaine planète de Tatooine où il croit que personne ne le cherchera. Le spectacle présentera le retour de Dark Vador ainsi que les débuts en direct de The Inquisitors. Tous ces méchants suivront la piste du personnage de Ewan McGregor.

guerres des étoiles est une histoire complexe avec un total de 11 films et séries télévisées d’animation et d’action en direct. Dans Spoiler, nous voulons faciliter l’expérience de regarder la série de Obi Wan Kenobiqui arrive le 27 mai, avec les connaissances nécessaires pour comprendre parfaitement ce que vous voyez sur l’écran de Disney+. C’est pourquoi nous avons dressé une liste de films et de séries que vous devez voir avant le spectacle.

+Films

-Épisode I : La menace fantôme

C’est là qu’un jeune Obi-Wan Kenobi rencontre Anakin Skywalker, un garçon doué pour l’utilisation de la Force. Qui-Gon Jinn est convaincu qu’il est L’élu qui apportera l’équilibre recherché par les Jedi. Après un duel à mort avec les Sith Dark Maul, Qui-Gon Jinn fait promettre à Obi-Wan Kenobi d’entraîner Anakin. C’est ainsi que la relation commence maître-apprenti entre eux.

-Épisode II : L’attaque des clones

Anakin Skywalker retrouve Padme et lui exprime son amour. Obi-Wan Kenobi essaie de guider le jeune Jedi mais Ani est impulsive et ne permet pas à son maître de lui montrer le chemin facilement. Ensemble, ils sont vaincus par le puissant comte Dooku, qui est en fait le Seigneur Sith Dark Tyranus. Anakin épouse Padmé en secret !

-Épisode III : La Revanche des Sith

Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker sont des héros de la guerre des clones. Ensemble, ils sauvent le chancelier Palpatine en battant Dooku. Cependant, le politicien cache un secret, il s’agit en fait de Dark Sidious, le Sith derrière la guerre, qui parvient à tenter Anakin de tomber du côté obscur. Obi-Wan et son ancien Padawan s’affrontent dans un duel que le Maître Jedi finit par remporter. Anakin se transforme en Dark Vador que nous connaissons tous.

-Épisode IV : Un nouvel espoir

C’est la première apparition d’Obi-Wan Kenobi sur grand écran, joué par Alec Guinness. La princesse Leia envoie un message aux Jedi pour l’aider dans son combat contre l’Empire intergalactique. Luke Skywalker tombe sur le message par hasard et l’apporte à Obi-Wan. Plus tard, le vieux chevalier Jedi commencera la formation du jeune Skywalker.

+Série

-Star Wars: La guerre des clones

Explorez en détail le conflit de la République contre les forces séparatistes où Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker étaient les héros. Découvrez comment peu à peu Skywalker tombe du côté obscur de la Force. Il est temps de rencontrer Ahsoka Tano, l’apprentie astucieuse d’Anakin qui a conquis le cœur de milliers de fans de Star Wars et a fait ses débuts en direct dans The Mandalorian.

-Star Wars : Rebelles

Le 20e épisode de la saison 3, intitulé Soleils jumeaux, montre Obi-Wan Kenobi dans son exil sur Tatooine lorsqu’il est surpris par un méchant du passé : Dark Maul, le Seigneur Sith qui a tué son maître, Qui-Gon Jinn. Ensuite, les rivaux ont le match revanche attendu avec la même fin que leur duel d’origine, mais cette fois, Maul meurt.

