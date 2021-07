Obi-Wan Kenobi : Il a déjà sa princesse Leia !

La série de Obi Wan Kenobi de plus en plus enthousiasmés par les adeptes de Guerres des étoiles. D’abord, la nouvelle inattendue du retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Puis la rumeur de la présence du Inquisiteurs. Et maintenant la confirmation d’une jeune femme Leia organa dans la série de Disney+ les fans de la franchise l’attendent avec impatience.

Le spectacle aura lieu quelques années après Épisode III : La revanche des Sith, où Padmé meurt en donnant naissance à des frères et sœurs Luc et Léia. Qu’est ce que ça signifie? Que les deux personnages sont des enfants à l’époque de la série. Les fils de Anakin Ils sont séparés : Luc est envoyé à Tatooine Oui Léia avec le sénateur Bail Organa à Aldérande.

La série Obi-Wan a sa princesse Leia







Dans la saga originale, le personnage emblématique de Léia a été joué par Carrie Fisher, qui a créé une tendance avec son look et son attitude. Pendant ce temps, dans la série de Disney+ qui sera la vedette Ewan McGregor comme lui Maître Jedi Obi-Wan Kenobi, l’actrice qui donnera vie au personnage sera Vivien Lyra Blair (Aveugles, Waco). Une fillette de neuf ans !

Vivien Lyra Blair incarnera Leia. Photo : IMDb.



La série de Obi-Wan aura une autre présence reconnue de la franchise. Dans ce cas, une personne qui se tient derrière les caméras, mais non moins importante pour cela. Le programme sera dirigé par Déborah Chow, le cinéaste qui a réalisé deux épisodes de la première saison du tube Le Mandalorien.

En plus de Vivien Lyra Blair, le casting de l’émission est complété par Geneviève O’Reilley, Stellan Skasrgard, Kyle Soller, Benny Safdie, Denise Gough et Adria Arjona. Fans de Guerres des étoiles Ils ont hâte de voir la série qui promet de compléter l’histoire du noble Jedi, Obi Wan Kenobi.

