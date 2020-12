Obi-Wan Kenobi Disney + Minisérie aurait commencé à tourner à Boston en janvier

le Obi Wan Kenobi La série Disney + commencerait le tournage le mois prochain à Boston. Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur la production de la série tant attendue au début de l’année prochaine, mais aucune d’elles n’a mentionné Boston. Auparavant, nous avons appris que la série Disney + allait commencer à tourner à Los Angeles, en utilisant le Volume, que Jon Favreau et son équipe ont présenté lors du tournage The Mandalorian. Lucasfilm ni Disney n’ont confirmé que le Obi Wan Kenobi le tournage de la série débutera en janvier.

Une liste de production prétend que le Obi Wan Kenobi la série débutera le 4 janvier dans la région de Boston. Aucune autre information n’a été donnée, mais elle s’inscrit dans les divers calendriers qui ont été taquinés au cours des derniers mois. La star Ewan McGregor a été interrogée sur la série Disney + en octobre. « C’est le Obi Wan Kenobi histoire, je suppose. Ce n’est pas tout moi, mais ce sera certainement beaucoup de moi, ce qui est bien », a déclaré McGregor à propos de la série.

Bien que les choses aient pu facilement changer, il est également possible que le Obi Wan Kenobi l’équipe se rend à Boston pour des travaux de pré-production. Les rapports sur le tournage de Spider-Man 3 à New York plus tôt cette année se sont par la suite révélés faux quand on a appris que l’équipe n’était là que pour préparer des plans, ce qui pourrait très bien être le cas avec ce qui pourrait se passer à Boston. Quant à savoir pourquoi Lucasfilm et Disney tournent à Boston, cela n’est pas clair pour le moment, bien que nous puissions découvrir dans les prochaines semaines si ce rapport de production finit par être réel.

le Obi Wan Kenobi La série Disney + a été officiellement annoncée pour la première fois en août 2019. Guerres des étoiles Les fans étaient ravis d’entendre enfin Ewan McGregor confirmer qu’il revenait dans la franchise après une longue pause. McGregor a fait cette annonce aux côtés de la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, qui a également partagé son enthousiasme pour la série. Avec la confirmation de 2019, beaucoup ont supposé que la série ferait ses débuts à un moment donné en 2020. Cependant, cela n’a pas pu se produire en raison de la crise de santé publique, qui a continué à repousser les choses pour la série, ainsi que dans les coulisses. changements.

La réalisatrice Deborah Chow s’attaque au Obi Wan Kenobi série pour Disney +. « Ce sera certainement différent, juste en termes de charge de travail, évidemment, de tout faire », a déclaré Chow. Elle a poursuivi en notant qu’il y avait des défis à travailler sur la série par rapport au travail sur The Mandalorian. « Mais à certains égards, je vais manquer d’avoir une équipe et d’avoir des gens qui sont là pour faire rebondir des idées. Mais alors évidemment le revers de la médaille est, c’est bien d’avoir une voix cohérente et de savoir ce que vous êtes. faire du début à la fin. » Production List a été le premier à rendre compte de la Obi Wan Kenobi série commençant la production le mois prochain.

Sujets: Obi-Wan Kenobi, Disney Plus, Star Wars, Streaming