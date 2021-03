Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor revient dans Rogue One Prequel Andor pour un rôle récurrent?

Disney ne peut pas simplement terminer les choses avec Obi Wan Kenobi, l’adorable et sage maître Jedi de l’univers Star Wars, après avoir relancé le personnage pour sa propre mini-série télévisée,. Le maître Jedi est apparu pour la première fois dans Un nouvel espoir, joué par Alec Guinness, et est instantanément devenu un favori des fans. L’acteur a même reçu une nomination aux Oscars pour son interprétation. Cependant, le vieux Ben Kenobi a acquis une nouvelle renommée lorsque George Lucas a réintroduit le personnage de hiw Star Wars Prequels, avec Ewan McGregor incarnant le jeune Padawan. Maintenant, McGregor devrait reprendre son rôle dans une mini-série Disney + centrée sur l’ancien Ben que nous avons également présenté pour la première fois. Mais ce n’est pas ça.

Ewan McGregor peut continuer avec sa représentation d’Obi-Wan dans Andor, une série qui racontera la trame de fond de Cassian Andor. Le jeune pilote rebelle est apparu pour la première fois dans le film Star Wars Anthology Voleur un, interprété par Diego Luna. Andor est décrit comme un officier du renseignement de l’Alliance rebelle, qui s’unit à Jyn Erso (Felicity Jones) pour voler les plans d’une arme destructrice que l’Empire a construit, l’étoile de la mort. Voleur un, cependant, a pris fin avec la mort de tout l’équipage, y compris Cassian, alors qu’ils se sacrifient pour assurer le transfert des plans de l’Étoile de la mort à la princesse Leia.

La mini-série approfondira probablement l’histoire d’Andor, car rien de spécifique n’a été révélé sur son passé ou sa vie avant qu’il ne rejoigne l’alliance. L’émission a déjà attiré beaucoup de battage médiatique car elle permettrait au public d’explorer une perspective plus large sur la franchise et ses personnages; et maintenant en plus de cela, Obi-Wan Kenobi peut faire des apparitions récurrentes dans la série. Cependant, il n’y a pas de détails spécifiques révélés sur la façon dont la version d’Ewan McGregor du Maître Jedi s’intégrerait dans Andor, l’annonce donne sûrement un aperçu de la chronologie dans laquelle le spectacle se déroulera.

Rogue One a eu lieu quelques instants avant Un nouvel espoir commence, ce qui signifie qu’à ce moment-là, Obi-Wan était déjà vieux et avait fait la transition vers Alec Guinness; si nous parlons en contexte à l’univers au sein de la franchise. Qui veut dire Andor nous emmènera dans les premiers jours de l’Alliance rebelle, où Cassian effectuera des missions d’enquête passionnantes avec ses alliés. Cela signifie également qu’Obi-Wan n’était pas toujours en exil sur Tatooine et aidait la rébellion du mieux qu’il pouvait, ce qui peut inclure une ou quelques rencontres avec Cassian Andor.

Ce serait assez excitant de voir McGregor faire une nouvelle apparition dans Guerres des étoiles, probablement avec des prothèses pour le représenter vieux. Disney a récemment réalisé une séquence de camée de grande envergure impliquant Luke Skywalker de Mark Hamill dans Le mandalorien. Comment Ewan McGregor ferait sa grande entrée sur Andor dépendra de l’heure à laquelle la série se déroule dans l’univers Star Wars.

Andor a été annoncé pour la première fois à D23 Expo 2019, et a ensuite été confirmé lors de l’événement Disney Investor’s Day 2020. La date de sortie de l’émission n’a pas encore été spécifiée. Outre Diego Luna, Andor jouerait avec Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller et Genevieve O’Reilly. Il a été annoncé en 2019 qu’Alan Tudyk reprendrait son rôle de K-2SO, mais son rôle a ensuite été retiré de la première saison.

Sujets: Obi-Wan Kenobi, Rogue One, Star Wars, Disney Plus, Disney