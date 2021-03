Obi-Wan Kenobi Cast annoncé, la série d’événements Disney + commence le tournage en avril

Ewan McGregor ne sera pas seul dans le prochain Lucasfilm Obi Wan Kenobi série, car le reste de la distribution a été officiellement annoncé. Nouvelles de McGregor revenant dans son célèbre Guerres des étoiles le rôle n’est pas nouveau, comme nous le savons depuis la D23 Expo l’année dernière, la série était en production avec l’acteur de retour en tête. Les détails supplémentaires des personnages sont en grande partie inconnus, mais nous savons maintenant qui composera les principaux acteurs de la série.

La production commence bientôt sur Obi-Wan Kenobi, une série d’événements spéciaux à venir #DisneyPlus. pic.twitter.com/GH3JBZxZDh – Disney + (@disneyplus) 29 mars 2021

Rejoindre Ewan McGregor en tant qu’Obi-Wan, Obi Wan Kenobi ramènera également Guerres des étoiles Les membres de la distribution de la trilogie préquelle Joel Edgerton et Bonnie Piesse, vraisemblablement pour reprendre leurs rôles d’Owen et Beru Lars, respectivement. La série mettra également en vedette Moses Ingram (Le gambit de la reine), Kumail Nanjiani (Éternels), Indira Varma (Jeu des trônes), Rupert Friend (Patrie), O’Shea Jackson Jr. (Godzilla: le roi des monstres), Sung Kang (Rapide furieux franchise), Simone Kessell (San Andreas) et Benny Safdie (Bon temps).

Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker est également confirmé pour le casting de la série, bien que son implication ait déjà été annoncée lors de la Journée des investisseurs Disney 2020 en décembre. À l’époque, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait déclaré que cela conduirait à la «revanche du siècle», tandis que Christensen parlait également de revenir au Guerres des étoiles rôle.

« Ce fut un voyage incroyable en jouant Anakin Skywalker », a déclaré Christensen. « Bien sûr, Anakin et Obi-Wan n’étaient pas dans les meilleures conditions quand nous les avons vus pour la dernière fois … Ce sera intéressant de voir ce qu’une réalisatrice incroyable comme Deborah Chow nous réserve à tous. travailler à nouveau avec Ewan. Ça fait du bien d’être de retour. «

Obi Wan Kenobi est fixé 10 ans après les événements de Star Wars: La revanche des Sith où Kenobi a affronté sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker est devenu le diabolique Seigneur Sith Dark Vador. Compte tenu des surprises que nous avons vues arriver Le mandalorien, il va de soi que Lucasfilm cherchera probablement à faire de même avec Obi Wan Kenobi, comme ramener potentiellement d’autres personnages du passé Guerres des étoiles films.

Un autre favori des fans que nous pourrions voir est Liam Neeson, qui a joué le maître Jedi Qui-Gon Jinn dans Star Wars: Episode I – La menace fantôme. Beaucoup de fans espéraient le voir reprendre le rôle, peut-être pour une scène de flashback, dans Obi Wan Kenobi. Bien qu’il n’y ait eu aucune indication pour le moment que Neeson serait impliqué, l’acteur emblématique a suggéré qu’il serait prêt à faire la scène si Lucasfilm lui appelait.

«Bien sûr, je serais partant pour ça, oui», a déclaré Neeson à Collider en janvier lorsqu’on lui a directement demandé s’il aimerait apparaître dans le Guerres des étoiles Série Disney +.

Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et l’écrivain Joby Harold sont les producteurs exécutifs. Chow servira également de réalisatrice suite à son travail sur deux épisodes de Le mandalorien. Carmen Cuba a été directrice de casting. Obi Wan Kenobi diffusera exclusivement sur Disney +, mais une date de première n’a pas encore été révélée par le streamer. Cette nouvelle nous vient de Disney +.

Sujets: Star Wars, Obi-Wan Kenobi