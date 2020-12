Nyck Caution honore la mémoire de son père le « 24 décembre »

Nyck Caution a été l’un des paroliers les plus cohérents de Pro Era, au point que de nombreux fans attendaient avec impatience la sortie de son premier album. N’importe où mais ici. Prêt à présenter des apparitions de Joey Bada €€, Denzel Curry, Kota The Friend, Erick The Architect, CJ Fly, GASHI, et plus encore, Nyck a depuis sorti un autre nouveau single de l’album dans « Décembre 24th, » un émouvant réflexion sur la mort de son père et le processus de deuil qu’il vit depuis.

«J’ai écrit cette chanson peu de temps après la perte de mon père et c’était juste ma façon d’écrire l’histoire», explique Nyck, dans un communiqué de presse officiel. « J’ai fait la même chose avec Capital Steez dans la chanson » Out of Reach « et je suppose que c’est un moyen pour moi de gérer le traumatisme de manière thérapeutique. Cela me donne presque une clarté et une clarté sur ce qui s’est passé et d’avoir Elbee Thrie dessus l’a rendu si beau. Compte tenu du poids du sujet, la passion et l’émotion dans la voix de Caution sont évidentes; si le « 24 décembre » est une indication, N’importe où mais ici sera son œuvre la plus personnelle à ce jour.

LYRIQUES CITÉES

Tout a été dit avant, j’essaye juste de trouver une manière différente de le dire

Et vous donner ma position bien sûr, tout ce que je peux pour faire une déclaration

Cette vie est un putain de risque, agissez avec prudence, j’aurais dû suivre mon propre conseil

Dehors regardant dans la merde tout le bonheur, mais je me lève tard, pesant sur mon dôme la nuit