NYCC: Star Trek: Discovery ajoute la royauté de science-fiction Callum Keith Rennie, Elias Toufexis et Eve Harlow

Paramount + a lancé une bande-annonce pour la saison 5 de Star Trek : Découverte le samedi 8 octobre 2022, Star Trek panneau de l’univers au New York Comic Con, qui mettait en vedette les acteurs de la série Anthony Rapp (commandant Paul Stamets), Wilson Cruz (docteur Hugh Culber), et rayonnant pratiquement de la saison 5 à la manière de Gary Mitchell était la star de la série Sonequa Martin -Green (capitaine Micheal Burnham) et les producteurs exécutifs Michelle Paradise, Alex Kurtzman et Rod Roddenberry. Le teaser a été présenté par Martin-Green et a dévoilé un premier aperçu de plusieurs nouveaux personnages qui seront introduits dans DécouverteLa cinquième saison de , dont le capitaine Rayner, a joué Callum Keith Rennie (L’Académie des Parapluies), ainsi que Moll et L’ak, interprétés par Eve Harlow (Les 100) et Elias Toufexis (L’étendue), respectivement.

Saison 5 de Découverte suivra « Le capitaine Burnham et l’équipage du Découverte de l’USS découvrir un mystère qui les envoie dans une aventure épique à travers la galaxie pour trouver un ancien pouvoir dont l’existence même a été délibérément cachée pendant des siècles », selon la description de la saison sur StarTrek.com. « Mais il y en a aussi d’autres à la recherche… des ennemis dangereux qui cherchent désespérément à remporter le prix pour eux-mêmes et qui ne reculeront devant rien pour l’obtenir. »

Comme le Découverte voyage à travers la galaxie, ils rencontreront trois nouveaux amis de Starfleet, tels que le capitaine Rayner de Callum Keith Rennie, un capitaine bourru de Starfleet, qui a « quelques choses à apprendre » dans la saison 5, et de nouveaux ennemis. Eve Harlow et Elias Toufexis, qui jouent Moll et L’ak, tous deux d’anciens coursiers devenus hors-la-loi, ont été décrits comme des « personnages du genre Bonnie et Clyde » par la co-showrunner et productrice exécutive Michelle Paradise lors du NYCC. Star Trek panneau univers. Selon la description officielle de StarTrek.com, Moll est « très intelligente et dangereuse, avec un esprit stratégique impressionnant et un esprit vif », qui entre dans « chaque situation avec un plan clair et reste concentrée et lucide sur son objectif, même quand les choses tournent mal. » Quant à son partenaire dans le crime, L’ak, il est décrit comme « dur, impulsif et farouchement protecteur de son partenaire bien-aimé, Moll », qui ne se soucie pas des dommages collatéraux tant qu’elle est en sécurité.





David Ajala reviendra dans Star Trek: Discovery Saison 5

Paramount+

Star Trek : Découverte Les membres de la distribution de la saison 5 incluent Martin-Green, Cruz et Rapp des panélistes du NYCC 2022, ainsi que Doug Jones dans le rôle de Saru, Mary Wiseman dans le rôle de Sylvia Tilly et Blu del Barrio dans le rôle d’Adira. David Ajala est également de retour dans le rôle de Cleveland « Book » Booker, un personnage qui a été condamné pour ses crimes et envoyé dans un camp de travail de la Fédération lors de la finale de la saison 4, mettant apparemment fin à sa relation à long terme avec le capitaine Burnham (et juste au moment où Queen Grudge avait finalement pris goût à elle aussi).

La série est produite par CBS Studios en association avec Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry et Trevor Roth sont les producteurs exécutifs. Alex Kurtzman et Michelle Paradise sont co-showrunners.

