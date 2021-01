NVIDIA ne se détend pas: GeForce RTX 3060 a été annoncée pour les PC, apportant les GPU GeForce RTX 30 aux ordinateurs portables

NVIDIA vient de présenter sa nouvelle carte graphique, la NVIDIA RTX 3060. C’est un modèle qui augmente légèrement la quantité de mémoire du RTX 3060 Ti, qui est désormais de 12 Go au lieu de 8 Go. Il va sans dire qu’il partage l’architecture Ampère avec ses sœurs.

NVIDIA, bien sûr, a mis en évidence les performances de ce nouveau GPU en matière de traçage de rayons. Et le nouveau RTX a 13 Shader-TFLOPS, 25 RT-TFLOPS et 101 T-FLOPS Sensor. Sur le papier, jouer avec une qualité supérieure à celle du ray tracing ne devrait pas poser de problème. Le nouveau GPU peut être acheté dans le monde entier fin février pour 329 €. Pour le moment, le prix en euros n’est pas connu.

La bonne nouvelle est que l’arrivée de cette nouvelle carte graphique encourage la concurrence dans un segment de marché, celui des solutions à prix raisonnable, d’un énorme intérêt pour un très large éventail d’utilisateurs. Maintenant, nous ne pouvons qu’espérer qu’AMD déplacera également un onglet et présentera une ou plusieurs solutions à des prix plus compétitifs que leurs cartes graphiques actuelles de la famille Radeon RX 6000. Et, bien sûr, nous devons également croiser les doigts pour que Les problèmes de Stock les actuels disparaissent bientôt, même s’il n’est pas certain que cela se produise à court terme.

La famille GeForce RTX 30 arrive sur les ordinateurs portables

L’autre grande nouvelle que NVIDIA nous a apportée n’est autre que le lancement des processeurs graphiques GeForce RTX 30 pour ordinateurs portables en version Max-Q. Ces GPU à l’architecture Ampère implémentent la même technologie qui nous a laissé un si bon goût dans le

