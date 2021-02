Nvidia exige désormais que les fournisseurs d’ordinateurs portables soient clairs sur les spécifications de la série RTX 30

Nvidia a apporté des changements fondamentaux avec ses puces GeForce RTX série 30 qui ont rendu l’achat d’un ordinateur portable de jeu beaucoup plus difficile, mais la société prend maintenant des mesures pour résoudre le plus gros problème. À l’avenir, Nvidia exigera des fabricants d’ordinateurs portables qu’ils révèlent les détails de la puissance et de la vitesse d’horloge du GPU GeForce dans chaque système, ainsi que les technologies Max-Q prises en charge, a déclaré la société à 45secondes.fr.

C’est un gros problème. Avec la série RTX 30, Nvidia a fait la transition de son nom «Max-Q» loin de signaler qu’un ordinateur portable de jeu utilise une version plus efficace (mais moins puissante) d’une puce graphique. Désormais, Max-Q est un terme générique désignant une grande variété de technologies d’économie d’énergie, telles que Dynamic Boost 2.0, Whisper Mode 2.0, Advanced Optimus et Resizable BAR. Ce sont toutes des fonctionnalités intéressantes, mais la confusion des eaux du Max-Q rend plus difficile de savoir si un ordinateur portable de jeu donné exécute un GPU GeForce plus lent et de faible puissance, ou une version plus rapide à pleine puissance pompée en watts. Nous avons déjà constaté une différence de performances allant jusqu’à 25% entre les ordinateurs portables RTX 3080 avec des versions basse et haute puissance lors de nos tests.

La situation est tellement compliquée que nous venons de publier des conseils sur la façon de savoir quelles puces GeForce de la série 30 sont les plus puissantes. Cela change, heureusement. D’un porte-parole de Nvidia (c’est nous qui soulignons):

«Avec le lancement de la série 30,« Max-Q »s’est étendu au-delà des seules optimisations de performances / puissance du GPU. Nos technologies «Max-Q» de 3e génération sont des optimisations au niveau du système et de la plate-forme pour permettre les ordinateurs portables les plus performants et les plus légers au monde. Notre image de marque a été mise à jour pour refléter cela. Max-Q ne fait plus partie du nom du GPU. Cela fait partie de la technologie des plates-formes. Nous demandons aux OEM de mettre à jour leurs pages produits avec les fonctionnalités de la technologie Max-Q pour chaque ordinateur portable GeForce, ainsi que les horloges et l’alimentation – qui communiquent les performances GPU attendues dans ce système. »

Un Gigabyte Aorus 17 avec GeForce RTX 3080 et Core i7-10870H

Auparavant, Nvidia «encourageait» les fournisseurs à partager les informations de puissance et de vitesse d’horloge pour les ordinateurs portables RTX 30, mais n’en avait pas besoin. Seuls les ordinateurs portables XMG l’ont fait. Désormais, les entreprises ne pourront plus cacher les informations cruciales.

Asus via Tweakers Asus a déjà fourni des informations sur la puissance et la vitesse d’horloge de ses ordinateurs portables RTX 30 à Tweakers. (Cliquez pour agrandir.)

Les acheteurs d’ordinateurs portables voient déjà des avantages. Asus vient de fournir à Tweakers.net un tableau complet contenant des informations détaillées sur l’alimentation de ses nouveaux ordinateurs portables GeForce – non seulement la puissance brute et les vitesses d’horloge, mais également si Dynamic Boost est actif et le tirage maximal total du GPU lorsqu’il l’est. Bon produit. Et The Verge (qui a d’abord signalé le changement de philosophie de Nvidia) a remarqué que la page Gigabyte Aorus 15G répertorie désormais également des informations détaillées sur Max-Q et l’alimentation / l’horloge.

La plupart des listes d’ordinateurs portables de la série RTX 30 manquent encore des informations cruciales, mais maintenant que Nvidia l’exige, cela devrait changer et, espérons-le, plus tôt que tard. C’est dommage que Nvidia n’ait pas déployé ses puces pour notebook de nouvelle génération de manière plus transparente, mais des compliments à l’entreprise pour avoir aidé à résoudre la confusion une fois que les médias l’ont souligné. Les gens devraient savoir ce qu’ils obtiennent lorsqu’ils achètent un matériel coûteux.

Encore une fois, nos conseils pour discerner quelles puces GeForce de la série 30 sont les plus puissantes peuvent vous aider à naviguer dans les eaux boueuses jusqu’à ce que le nouveau mandat de Nvidia soit déployé dans l’industrie. Nous avons rassemblé quelques ordinateurs portables GeForce RTX 3070 et 3080 que vous pouvez déjà acheter, et restez fidèles à notre guide des meilleurs ordinateurs portables de jeu pour des recommandations plus concrètes à mesure que de nouveaux ordinateurs portables arrivent dans nos laboratoires. Si vous recherchez des informations plus détaillées, assurez-vous de consulter notre examen du GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 pour voir comment il se situe face à la concurrence.

