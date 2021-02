NVIDIA a ouvert la technologie DLSS à tous les développeurs utilisant Unreal Engine 4: pourquoi c’est important et ce qu’AMD prépare

La technologie NVIDIA DLSS fonctionne. Et ça le fait vraiment bien. Dans l’analyse que nous avons publiée début janvier, ainsi que dans nos articles dédiés aux cartes graphiques de la famille GeForce RTX 30, nous avons constaté que



itération 2.0



Cette innovation augmente considérablement la fréquence d’images par seconde, en particulier à 1440p et 2160p.

De plus, son impact sur la qualité d’image dans la plupart des jeux est positif. En fait, dans certains d’entre eux, il parvient à récupérer un niveau de détail qui



Il n’est pas présent



lors du rendu sans DLSS. Qu’elle fonctionne si bien est surprenante, surtout quand on sait que la première version de cette technologie avait une large marge de progression.

La reconstruction d’image à l’aide de l’IA est la voie à suivre



La reconstruction d’image à l’aide de techniques d’échantillonnage par apprentissage en profondeur est la voie à suivre si nous voulons atteindre des cadences soutenues supérieures à 60 FPS à 1440p et 2160p



avec ray tracing activé



. Sans cette technologie, même une carte graphique aussi puissante que la NVIDIA GeForce RTX 3080 souffre à 2160p dans ces conditions.

Jusqu’à présent, seuls quelques studios de développement avaient accès à la technologie DLSS, mais le paysage vient de changer. À la fin de la semaine dernière



NVIDIA a annoncé



que désormais tous les développeurs qui utilisent



le moteur graphique Unreal Engine 4



pourront utiliser leur technologie de reconstruction d’images par intelligence artificielle, désormais disponible sous la forme de



brancher



pour la révision 4.26 de ce moteur.

C’est définitivement une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Et c’est parce que, comme le montrent nos tests et comme l’ont constaté les propriétaires d’une carte graphique GeForce RTX 20 ou 30, DLSS 2.0 fonctionne très bien dans la plupart des titres. De plus, cette décision NVIDIA garantit que le nombre de jeux qui implémenteront cette fonctionnalité



augmentera notablement



à moyen terme car le moteur Unreal Engine 4 est aujourd’hui l’un des plus utilisés par les studios de développement.

La réponse d’AMD: FidelityFX Super Resolution



AMD travaille sur sa propre alternative à la technologie DLSS de NVIDIA. Lors de la présentation de la famille de cartes graphiques Radeon RX 6000 cette société a donné quelques détails sur sa technologie



FidelityFX Super Résolution



, et ce sera certainement votre solution de reconstruction d’image d’apprentissage en profondeur.

RDNA 2, l’architecture des dernières cartes graphiques AMD, est très différente de Ampere, qui est l’architecture de la GeForce RTX 30 de NVIDIA. La Radeon RX 6000 n’a pas de cœurs dédiés à l’exécution d’algorithmes d’apprentissage en profondeur similaires aux cœurs Tensor de la GeForce RTX, ce seront donc probablement les programmeurs qui décideront.



combien de processeurs







flux





Ils doivent se consacrer à la reconstruction de l’image à l’aide de l’intelligence artificielle.

Dans tous les cas, bien que les technologies DLSS et FidelityFX Super Resolution ne soient pas implémentées de la même manière,



poursuivra le même objectif



: nous permettent de jouer avec des taux d’images par seconde élevés à des résolutions très élevées et avec le ray tracing activé.

Il apparaît, bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, que l’un des piliers de cette innovation d’AMD sera DirectML, la bibliothèque intégrée à l’API DirectX 12 qui permettra aux programmeurs d’utiliser les ressources du GPU pour implémenter leurs algorithmes de reconstruction d’image. grâce à l’apprentissage en profondeur. Ce que nous ne savons pas encore, c’est si FidelityFX Super Resolution



ne fonctionnera que sur RDNA 2



, ou s’il le fera également sur des cartes graphiques avec une architecture RDNA. Si je devais parier, je choisirais qu’elle n’atteindra que la Radeon RX 6000.

Nous ne savons pas non plus avec certitude quand AMD lancera sa technologie, même si une fuite récente garantit qu’elle arrivera au cours du prochain mois de mars. Dans tous les cas, j’espère qu’il sera disponible dès que possible. Il est clair que les utilisateurs sont intéressés à la fois par NVIDIA et AMD qui proposent des solutions compétitives, et DLSS est un atout qui donne actuellement à NVIDIA un certain avantage. Faisons confiance à AMD



répondre dès que possible



.

