Numérisation de documents avec iPhone: encore plus facile grâce à iOS 11

Scanner des documents sur iPhone ou iPad? Ceci est totalement simple avec iOS et sans applications tierces. Comment vous pouvez utiliser la fonction de numérisation dans l’application Notes, nous le révélons dans les instructions suivantes.

Factures, ordonnances ou lettres importantes – tous les documents importants peuvent être facilement numérisés et archivés sur un iPhone. Avec la sortie d’iOS 11 fin 2017, Apple a fait don d’une fonction de numérisation native à son système d’exploitation mobile. Avant iOS 11, la numérisation était également possible, mais uniquement avec le support d’applications tierces.

Numériser des documents sur iPhone

Vous pouvez trouver la fonction dans l’application Notes. Après avoir ouvert l’application, appuyez sur le symbole d’écriture dans le coin inférieur droit pour créer une nouvelle note. Appuyez ensuite sur la petite icône de l’appareil photo dans la barre de menu au-dessus du clavier, puis sélectionnez l’option « Numériser les documents ». I

La caméra de l’iPhone fait désormais office de scanner. Cependant, pour obtenir un meilleur résultat, vous devez faire attention à quelques points lors de l’analyse. Utilisez le symbole avec les trois cercles pour accéder à la sélection de couleur. Choisissez parmi la couleur, les niveaux de gris, le noir et blanc et la photo. La valeur par défaut est la couleur. Comme d’habitude, vous pouvez utiliser l’icône éclair pour basculer entre les options «Auto», «On» et «Off». L’utilisation d’une lampe de poche est essentielle pour obtenir des résultats acceptables, en particulier dans des conditions d’éclairage difficiles.

Alignez correctement l’appareil photo et ajustez-le

Pointez maintenant l’appareil photo vers l’objet souhaité et assurez-vous que la case marquée en jaune est alignée avec les coins du document. Si l’original est correctement aligné, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour effectuer une numérisation. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez affiner et ajuster les coins si nécessaire. Si vous êtes satisfait du résultat de la numérisation, appuyez sur « Conserver la numérisation » pour enregistrer le document. Si vous souhaitez réessayer, appuyez simplement sur « Répéter ».

Après la numérisation, vous pouvez affiner et ajuster les coins.



Image: © Capture d’écran ALLUMER 2017

Vous pouvez modifier l’analyse terminée et enfin l’enregistrer.



Image: © Capture d’écran ALLUMER 2017



Modifier et partager des scans

L’application Notes dans iOS 11 est conçue pour plusieurs analyses successives. Une fois la numérisation terminée, vous pouvez numériser immédiatement le document suivant, sans avoir à sélectionner à nouveau explicitement la fonction. Les scans sont toujours enregistrés dans la note actuelle. Vous pouvez également modifier le scan souhaité directement dans la note correspondante. Après avoir appuyé sur la numérisation, vous pouvez recadrer le document, modifier la couleur ou faire pivoter l’objet. Vous pouvez ensuite partager le motif numérisé de la manière habituelle à l’aide du bouton de partage ou l’importer dans d’autres applications.

