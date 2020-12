"nuit silencieuse": Dans le nouveau "Minions 2"-Le clip est confortable

Un super méchant en herbe a besoin de sommeil – mais cela est volé à Gru, âgé de douze ans, dans un nouveau clip pour « Minions 2 ». Vous pouvez deviner qui sont les coupables trois fois!

Dans le clip, Klein-Gru dort aux sons apaisants de « Silent Night » lorsque les Minions perturbent sa nuit de sommeil. L’un après l’autre, Bob, Kevin et finalement Stuart se tiennent sur le tapis – et il devient bientôt très à l’étroit dans le lit du mini-boss.

Incurable depuis les années 70

Dans « Minions 2: À la recherche du mini-boss », nous découvrons comment Gru et ses petits assistants jaunes se sont rencontrés dans les années 1970. La suite fait ainsi suite à l’intrigue du film « Minions » de 2015. En même temps, il est une préquelle de la trilogie « Despicable Me ». Bien que Gru n’ait que douze ans, son énergie criminelle est infinie.

C’est pourquoi le garçon très animé veut faire partie du « Vicious 6 », la plus grande troupe de méchants de son temps. Cependant, l’entrevue ne se passe pas bien. Lorsque Gru disparaît soudainement, les Minions font tout pour trouver leur chef – et affronter les méchants, les maîtres du kung-fu et, enfin et surtout, le pouvoir des fleurs.

Franchise d’un milliard de dollars autour des Minions

Il n’y a actuellement aucune fin en vue à la franchise. Les trois films « Despicable Me » ont rapporté plus de 2,5 milliards de dollars américains dans le monde (via Box Office Mojo). Le film « Minions » a rapporté un autre milliard. « Minions 2: À la recherche du mini-boss » vise à renouveler ce succès. De plus, un quatrième film « Despicable » est déjà en préparation. Nous n’aurons donc pas à dire au revoir à Gru et à ses sbires prévus trop tôt.