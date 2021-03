Nouvelles publicités Nissan produites à l’usine Renault Kangoo

La nouvelle génération de véhicules utilitaires légers de Nissan sera construite sur une plate-forme de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et comprendra des options pour les fourgonnettes cargo et passagers, à moteur thermique et électrique.

Les successeurs des véhicules utilitaires compacts de Nissan, NV250 et e-NV200, seront produits à Maubeuge, en France, dans la même usine où le Renault Kangoo est construit.

Nissan a confirmé que la prochaine génération de véhicules utilitaires compacts destinés aux clients européens sera construite sur une plate-forme de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan a également révélé que la gamme comprendra des options de moteurs entièrement électriques et à combustion interne, ainsi que des variantes de fourgonnettes de fret et de passagers, avec des combinaisons de différentes tailles.

L’actuelle Nissan NV250 est produite dans l’usine Renault de Maubeuge depuis 2019. L’affectation de la prochaine génération de fourgons compacts Nissan à cette usine signifie qu’à l’avenir, tous les véhicules utilitaires de marque japonaise destinés aux clients européens seront produits en France. .

La prochaine génération de publicité électrique de Nissan perpétuera une tradition dans le segment lancé par le Nissan e-NV200, le premier modèle de fourgonnette électrique vendu à grande échelle lors de son lancement en 2014.

Identité Nissan

« Cette annonce de futurs véhicules utilitaires est une preuve supplémentaire de la forte dynamique de Nissan en Europe alors que nous continuons à progresser dans notre plan de transformation commerciale Nissan NEXT », a déclaré Ashwani Gupta, COO de Nissan.

LIRE TROP

Nissan NV250 Van 3 L Très bon 1.5 DCI 95 HP L1H1: Garantie imbattable

« La production de nos futurs produits avec nos partenaires Aliança offre des avantages compétitifs aux deux sociétés et est un autre exemple de notre stratégie dans laquelle nous gagnons tous », a déclaré le responsable.

«Bien qu’il soit trop tôt pour fournir des informations détaillées sur les produits, nos clients peuvent être assurés qu’ils auront une forte identité Nissan et poursuivront notre mission de faire de l’expérience de conduite entièrement électrique une option viable pour tout le monde», a déclaré Ashwani Gupta .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂