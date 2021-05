Nouvelles fuites de séquences de The Batman révélant plus de Zoe Kravitz en tant que Catwoman

Un nouveau Le Batman featurette a fui et met en lumière Selina Kyle AKA Catwoman de Zoë Kravitz. Avec quelques extraits de nouvelles images ainsi que des aperçus de l’approche de l’actrice envers le personnage et de la façon dont elle prendra en compte les événements de Le Batman, le clip ne manquera pas d’enthousiasmer les fans de DC de voir ses débuts à l’écran l’année prochaine.

Les images se concentrent en grande partie sur le réalisateur Matt Reeves et la star de Catwoman Zoë Kravitz, cette dernière révélant la motivation derrière le personnage dans cette incarnation particulière. «Selina peut prendre soin d’elle-même», taquine l’actrice. « Elle veut vraiment se battre pour ceux qui n’ont personne d’autre pour se battre pour eux. Je pense que c’est là que Batman et elle se connectent vraiment. » Clairement, Selina Kyle dans Le Batman aura des idéaux similaires à son homologue de bande dessinée et traversera sa propre origine en même temps que Bruce Wayne de Robert Pattinson.

La nouvelle featurette révèle des images inédites des coulisses de Kravitz en train de tourner des scènes à moto, ainsi qu’une vue alternative de sa brève bagarre avec le Caped Crusader de Pattinson qui la montre furtivement d’une manière typiquement Catwoman. . Kravitz a déjà offert un aperçu du tristement célèbre cambrioleur qu’est Catwoman en disant que, contrairement à Batman, qui représente la masculinité, Catwoman représente la féminité et que « la féminité représente le pouvoir, et je pense que c’est un type de pouvoir différent du pouvoir masculin … un peu plus compliqué et plus doux aussi. «

Comme en témoigne le petit assortiment de séquences et de matériel marketing officiellement diffusés, Le Batman sera une histoire axée sur le noir qui intégrera plus fortement les compétences de détective légendaires du Caped Crusader. L’histoire est centrée sur un jeune Bruce Wayne au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime. Bruce est découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham lorsqu’une série de meurtres se produit soudainement aux mains de The Riddler. Emmené sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Kravitz a révélé l’année dernière qu’elle s’était inspirée du portrait de Michelle Pfeiffer du méchant de Batman en 1992. Le retour de Batman, ainsi que la lecture de Frank Miller Batman: première année. En fait, Kravitz a reçu le sceau d’approbation de deux Catwomen antérieures. « J’ai parlé à Michelle [Pfeiffer]. Nous nous sommes assis à la même table aux Golden Globes, et je l’ai rencontrée plusieurs fois au fil des ans à cause de David E. Kelley », a révélé Kravtiz l’année dernière.« Elle avait toujours été si gentille. Je venais juste d’être choisi, donc j’étais vraiment nerveux d’être avec elle, et elle était si gentille. Elle m’a juste fait un gros câlin et a dit: « Tu vas être super. » C’était vraiment incroyable. Halle et Anne [Hathaway] étaient vraiment gentils sur Instagram et Twitter. [They] envoyé des messages vraiment gentils et encourageants lorsque cela a été annoncé. Alors je me sens soutenu par mes filles. «

Suite à plusieurs retards dus à la situation mondiale actuelle, Le Batman La sortie est désormais prévue aux États-Unis le 4 mars 2022. Cette séquence est apparue pour la première fois sur Reddit par l’utilisateur Bman1738.

