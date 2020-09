Nouvelles Dacia Logan et Sandero. Les premières images

Lancée à l’origine en 2012, la deuxième génération de Dacia Logan et Sandero se prépare à être remplacé et la marque roumaine a déjà dévoilé les formes de ses deux nouveaux modèles.

Pour l’instant les informations sont encore rares, on ne sait pas quelle plateforme les deux modèles utilisent ou quels seront leurs moteurs.

De cette façon, la seule chose que nous avons appris était, précisément, l’aspect extérieur des deux modèles roumains, laissant la révélation intérieure réservée pour plus tard.

Évoluez plutôt que révolutionnez

Esthétiquement impossible de regarder les nouvelles Dacia Logan et Sandero sans retrouver un certain «air de famille» typique de Dacia, ce qui est évident à la fois dans la calandre et dans la forme des phares.

Pour autant, cela ne signifie pas que les deux modèles ressemblent à de simples évolutions, avec plusieurs nouveautés dans le chapitre esthétique, à commencer par l’augmentation de leurs dimensions.

Titulaire du «titre» de la voiture la plus vendue aux particuliers en Europe depuis 2017, dans cette troisième génération, la Dacia Sandero a reçu un toit plus bas, des voies plus larges et un pare-brise plus incliné, même avec un look plus dynamique.

Le Sandero Stepway présente de nouveaux éléments de différenciation par rapport au Sandero «normal», comme par exemple le capot spécifique ou le logo Stepway sous la calandre.

Enfin, en plus d’être légèrement plus longue et nettement plus large, la nouvelle Dacia Logan présente également une silhouette redessinée.

Les nouvelles Dacia Logan et Sandero sont communes à l’adoption d’une signature lumineuse «Y» sur les feux avant et arrière et de nouvelles poignées de porte.

