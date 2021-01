Nouvelle Tesla Model S: la console de jeu mobile est aussi puissante que la PS5

Avec la Model S, Tesla a non seulement effectué la première refonte majeure depuis le lancement en 2012, mais a également perfectionné la technologie à l’intérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser la nouvelle Tesla Model S comme console de jeu mobile – avec une performance au niveau PS5.

Tesla a réorganisé sa populaire Model S, rapporte The Verge. L’aspect extérieur a été quelque peu modifié, l’intérieur a été simplifié à l’essentiel et – bien sûr – les performances ont également été améliorées. L’autonomie maximale dans la version la plus chère est de 520 miles, soit environ 840 kilomètres.

La Tesla Model S accélère de 0 à 100 km / h en moins de 2,1 secondes, principalement grâce à la très faible résistance à l’air. Cela signifie que Tesla est à peu près au même niveau que les véhicules électriques tels que la Porsche Taycan Turbo. Selon Tesla, la Model S est « la voiture de production à accélération la plus rapide de tous les temps ». La vitesse maximale est jusqu’à 320 km / h et jusqu’à 250 km / h dans la version standard. Autre nouveauté, le volant, qui n’est plus de forme ronde, mais de forme carrée – et sans levier.

Tesla Model S: jouez comme sur la PS5

Quiconque achète une Tesla sait que le divertissement n’est pas négligé – la nouvelle Tesla Model S ne fait pas exception. Au contraire: avec son écran de 17 pouces avec une résolution de 2 200 x 1 300 pixels, il établit des standards. Avec une puissance de calcul puissante de 10 téraflops, le système de divertissement est à égalité avec la PlayStation 5 de Sony.

Cela signifie que non seulement les applications et les services fonctionnent toujours correctement, mais même des jeux comme « The Witcher 3 », qui peuvent tous être joués via des contrôleurs sans fil. Vraisemblablement, Tesla n’utilise pas la technologie x86 pour son système de divertissement comme les consoles de jeu actuelles, mais un système basé sur ARM.

La version de base de la Tesla Model S doit apparaître à partir de septembre 2021 au prix de 87000 euros. Les deux versions Plaid avec une puissance moteur plus puissante suivront à la fin de 2021.