Nouvelle saison d’Amsterdam: Pourquoi une série bien-aimée de Netflix est sur le point de devenir encore plus cruciale !!!…

New Amsterdam, un drame médical NBC qui est récemment revenu pour sa troisième saison, offre enfin aux téléspectateurs ce qu’ils veulent voir. Ils sont ravis d’en savoir plus sur la relation de Max et Helen. De plus, c’est quelque chose que nous attendons tous avec impatience.

La série a été créée par David Schulner et est basée sur le livre d’Eric Manheimer Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital. Après sa sortie sur Netflix, New Amsterdam a attiré un tout nouveau public, passant la semaine dernière au sommet des chiffres d’audience néo-zélandais.

La revue:

La plupart des spectateurs kiwis ne profitent que des délices de New Amsterdam, deux ans et demi après sa première.

Il s’était caché sur Neon et SoHo de Sky TV (et même en clair sur Prime) jusqu’aux deux dernières semaines, un drame médical américain avec un casting de personnages que vous connaissez, un avertissement sur l’état de la modernité. médecine (en particulier en Amérique), et une bonne dose de «sensations».

La vie et les amours des infirmières et des patients du «plus ancien hôpital public d’Amérique» semblent attirer un tout nouveau public.

Il suit l’idéaliste Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold de The Blacklist) alors qu’il tente de transformer l’institution grinçante en quelque chose qui peut mieux soutenir ses patients – les habitants de New York, dont beaucoup ne sont pas assurés. Le refrain de Max lors de la première saison est « Comment puis-je aider? » En essayant de maintenir son mariage raté ensemble, il condamne le racisme et l’injustice.

À noter, comme pour les précédents «savons» hospitaliers aux heures de grande écoute tels que St Elsewhere, Chicago Hope, ER, Grey’s Anatomy et The Resident, il existe un certain nombre d’autres crises dans la distribution de soutien, notamment l’abus d’opioïdes, les problèmes relationnels , les différences culturelles et les troubles génétiques. Mais, contrairement à ses homologues modernes, Grey’s Anatomy et The Resident, il se distingue par son calme, sa subtilité et l’abondance de sa sensibilité et de son cœur.

