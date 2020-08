Nouvelle histoire: Netflix révèle l’intrigue du "Resident Evil"-Séries

La franchise “Resident Evil” ne peut pas être tuée: Netflix travaille avec Constantin Film sur une nouvelle édition de la série de jeux d’horreur Capcom au format série. Maintenant, il y a les premiers détails de l’intrigue.

Constantin Film a annoncé dans un communiqué de presse que la série devrait raconter “une toute nouvelle histoire qui se situe à deux niveaux de temps différents”. L’accent est mis sur une jeune femme nommée Jade Wesker.

Histoire de Jade à deux niveaux de temps

Au premier niveau narratif, Jade et sa soeur Billie ont quatorze ans quand elles déménagent dans la ville prévue de Raccoon City avec leur père. Les filles pubères se rendent vite compte que la ville cache de dangereux secrets – tout comme leur père.

Le deuxième niveau de temps nous prend 15 bonnes années dans le futur. Entre-temps, plus de six milliards de personnes ont été infectées par le virus T et sont devenues des monstres. Jade, aujourd’hui âgée de 30 ans, est l’une des 15 millions de personnes encore en vie. Elle doit se battre pour sa survie tous les jours. Mais les secrets du passé sur sa famille ne laissent pas partir Jade.

Créateur “Supernatural” en tant que showrunner

Le line-up n’a pas encore été déterminé. Les créateurs ont déjà embauché un showrunner pour cela: l’auteur et co-showrunner “Supernatural” Andrew Dabb supervisera le projet. Il est également impliqué en tant que producteur exécutif et scénariste. Bronwen Hughes (“The Walking Dead”) doit diriger. La première saison comprendra huit épisodes de 60 minutes chacun.

“Resident Evil” a commencé comme une série de jeux d’horreur et a été adapté en tant que film en 2002 avec Milla Jovovich comme actrice principale. Cinq suites ont suivi. Au total, la série de films a rapporté plus de 1,2 milliard de dollars en salles. Cela en fait la franchise de films la plus réussie basée sur un jeu vidéo selon Netflix. Pas étonnant que Constantin Film prévoie un redémarrage de la série de films.

Quand la série “Resident Evil” apparaîtra sur Netflix n’est pas encore connue.