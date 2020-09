Nouvelle fuite de skins Poko et Sandy Brawl Stars!

Quelques nouveaux skins futurs pour Brawl Stars ont fui et seront disponibles pour Poko et Sandy! Sur la base des fuites, il semble que le skin Sandy sera disponible pour 80 gemmes, et vous pouvez acquérir un nouveau skin Poko via le Brawl Pass!

Vous pouvez voir un peu de la nouvelle peau de Sandy l’écran d’introduction dans la vidéo ci-dessous! Il y a pas mal de choses à voir sur le skin Poko, dont vous pouvez également trouver un peu de gameplay si vous regardez la vidéo entière.

Voici quelques photos de chacun des skins si vous voulez mieux les regarder. Le skin Poko s’appelle Star Poco, ce qui correspond très bien au chapeau étoile et à la guitare qu’il affiche dans la capture d’écran.

La peau Sandy est un peu décevante et semble être juste une nouvelle chemise et présente de petits détails qui expliqueraient son prix bas. Elle est connue sous le nom de Sugar Rush Sandy et semble être à la fin de sa ruée vers le sucre dans l’image ci-dessous.