Nouvelle Coupe des générations Fortnite PlayStation Only!

Pour tous les joueurs PlayStation, que vous jouiez sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, peu importe car vous pouvez tous rejoindre la Fortnite Generations Cup le 18 décembre. Dans ce tournoi, comme nous l’avons déjà dit, vous Jouez uniquement contre d’autres utilisateurs PlayStations, et bien sûr, il y a des prix fantastiques à gagner.

Pour participer, tous les joueurs doivent avoir activé l’authentification à 2 facteurs sur leur compte Epic et être au niveau de compte 30.

Il existe une PlayStation 5 disponible pour gagner dans chaque région, et pour un certain nombre de personnes dans chaque région, vous serez récompensé par Tenue cosmétique en jeu « Indigo Kuno » et dos Bling.

Comme il s’agit uniquement de PlayStation, nous ne savons pas si vous pourrez obtenir la tenue « Indigo Kuno » sur d’autres plates-formes. Ce n’est toujours pas confirmé.

Si vous voulez la PlayStation 5 et même accrocher le « Indigo Kuno », vous devez vraiment apporter votre A-game. Cependant, tout le monde de tous niveaux peut rejoindre et passer un bon moment! La Generations Cup est uniquement en solo, vous êtes donc seul tout le temps.

Voici les horaires des tournois dans chaque région le 18 décembre:

OCE: 2 h 00 à 5 h 00

2 h 00 à 5 h 00 ASIE: 4 h 00 à 7 h 00

4 h 00 à 7 h 00 MOI: 9h00 – 12h00

9h00 – 12h00 UE: 12 h 00 à 15 h 00

12 h 00 à 15 h 00 BR: 16h00 – 19h00

16h00 – 19h00 NAE: 18 h 00 à 21 h 00

18 h 00 à 21 h 00 NON: 21h00 – 12h00

Chaque joueur ira dans un classement et vous aurez besoin du plus grand nombre de points possible pour gagner. Le score est basé sur la place que vous obtenez dans Battle Royale et le nombre d’éliminations que vous avez effectuées dans ce jeu. Le système de notation est le suivant.

Victory Royale: 10 points

10 points 2e – 5e : 7 points

: 7 points 6e – 15e : 5 points

: 5 points 16 – 25 : 3 points

: 3 points 25e – 50e : 1 point

: 1 point Chaque élimination: 1 point

Nous avons mentionné ci-dessus à propos de la PlayStation 5 et de « Indigo Kuno », ainsi dans chaque région, le 1er obtiendra toujours la PlayStation 5 quoi qu’il arrive. Mais la récompense « Indigo Kuno » est différente dans chaque région. Recherchez ci-dessous les endroits où vous devez figurer dans le classement pour le revendiquer.

La première place reviendra à la PlayStation 5 et à la tenue « Indigo Kuno ».

L’Europe  1er – 2400ème tenue cosmétique et dos Bling «Indigo Kuno»

NA Est 1er – 1 500e tenue cosmétique et dos Bling «Indigo Kuno»

NA Est 1ère – 600ème tenue cosmétique en jeu «Indigo Kuno» et dos Bling

Brésil 1ère – 600ème tenue cosmétique en jeu «Indigo Kuno» et dos Bling

Asie 1er – 300e tenue cosmétique et dos Bling «Indigo Kuno»

Océanie 1er – 300e tenue cosmétique et dos Bling «Indigo Kuno»

moyen-Orient 1er – 300e tenue cosmétique et dos Bling «Indigo Kuno»



Pour ceux qui sont intéressés par les règles complètes, vous pouvez consulter les règles Epic Games Fortnite Generation Cup ici.

Pour ceux qui veulent savoir en quoi consistait la mise à jour 15.10, nous sommes là pour vous. Notre page Leaked Skins contient toutes les dernières fuites de la mise à jour!