Nouvelle bande-annonce pour Rise of the Pink Ladies : de quoi parle la série préquelle de Grease

Une nouvelle bande-annonce pour la série préquelle de »Vaseline », »La montée des dames roses » vient d’être révélé, jetant un œil à la façon dont la veste rose classique du groupe de filles qui accompagnait Sandy dans le film original est née.

La prochaine série sera diffusée en exclusivité sur le service de streaming Paramount+qui situera son histoire en 1954, quatre ans avant les événements vus dans »Grease », avant que le gang des T-Birds ne soit le plus populaire à l’école.

»La montée des dames roses » sera la vedette Marisa Davila, Cheyenne Elizabeth Wells, Ari Notartomaso et Tricia Fukuhara.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Paramount+ développe de nouveaux spin-offs de Dexter et Billions







La préquelle de »Grease » a été commandée pour la première fois par WarnerMedia en octobre 2019, sous le titre de »Grease : Rydell High », le projet devant être présenté en première dans le catalogue de HBO Max. Cependant, après un an de développement, il a été révélé que la série s’intitulerait » Grease: Rise of the Pink Ladies », et qu’elle arriverait à Paramount + après que HBO Max ait décidé de ne pas poursuivre le projet.

La série musicale préquelle a finalement commencé son développement maintenant chez Paramount en juillet 2021, avec un total de 10 épisodes. Avec afficher l’heure Sur le point de fusionner avec Paramount +, le service de streaming met davantage l’accent sur ses franchises, « Grease » étant l’un de ceux qui devraient recevoir un certain nombre de projets.

Cela pourrait également vous intéresser : quand la nouvelle saison de Futurama est-elle diffusée sur Hulu ?

En plus de »Rise of the Pink Ladies », un film intitulé »Summer Loving » est également en développement, qui racontera l’histoire derrière la chanson classique du même nom chantée par John Travolta et Olivia Newton John dans le film sorti en 1978. Pour le moment, on ne sait pas si »Summer Loving » sortira en salles ou s’il s’agira d’une exclusivité Paramount+.

Réalisé par Randal Kleiser et se déroulant dans les années 1950, « Grease » de Paramount Pictures, basé sur la comédie musicale du même nom de 1971, suit l’histoire d’amour de Danny Zuko, joué par Travolta, et de Sandy, joué par Newton. -John tout en fréquentant Rydell High.

La série »Grease: Rise of the Pink Ladies » sera diffusée sur Paramount+ le 6 avril.