Nouvelle bande-annonce et date pour Elden Ring ! tu ne rêves pas

Le Summer Game Fest s’est terminé avec l’annonce la plus attendue. Nous avons enfin une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date pour Elden Ring ! Préparez-vous à mourir.

Il semblait que ce jour n’allait jamais arriver, mais il est déjà là. Deux ans seulement après l’annonce officielle, nous avons enfin nouvelle bande-annonce et date d’Elden Ring, le nouveau jeu de Miyazaki avec la collaboration de George RR Martin, le père de la saga A Song of Ice and Fire, adapté par Game of Thrones.

La bande-annonce et la date d’Elden Ring ont été vues au Summer Game Fest, mettant une touche finale imbattable. Certes, une telle annonce était assez inattendue lors de cet événement, mais il est vrai que Geoff a fait chauffer les possibilités tout au long de la journée.

Le 21 janvier 2022 sera le jour où les amateurs du genre soulsborne pourront profiter de sa nouvelle œuvre. Il le fera également sur toutes les plateformes, à l’exception de Switch, qui inclut les consoles de nouvelle génération. Le fait que la version de PlayStation 5 soit spécifiquement mentionnée nous fait penser que cela et la série X | S auront une version native et ce ne sera pas par rétrocompatibilité.

Quant à la bande-annonce, on peut voir que tout ce qui a été discuté est plus ou moins vrai. Ce sera un monde ouvert divisé en régions et nous pourrons nous déplacer à cheval. Bien sûr, il sera axé sur le combat, dont on peut voir son agilité héritée de Sekiro, mais cela nous rappelle aussi beaucoup ce qui a été vu dans Dark Souls 3. Graphiquement, cela ne ressort peut-être pas comme prévu, mais en termes de design artistique, nous ne pouvons pas être plus surpris, cela a l’air incroyable.

Nous devrons encore attendre quelques mois, mais le lancement d’Elden Ring est plus proche qu’on ne le pense et cette bande-annonce nous a donné envie d’en savoir plus sur le nouveau travail de Hidetaka Miyazaki, mais elle comblera sûrement tous nos souhaits.