Nouvelle bande-annonce et date de sortie de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?"

le Univers cinématographique Marvel Il est toujours en mouvement après une année 2020 sans premières en raison de la pandémie de coronavirus. L’année a commencé avec plusieurs séries télévisées qui ont été un succès sur le service de streaming Disney+ et ils viennent de présenter le nouvel aperçu de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, un nouveau pari d’animation qui joue avec le multivers et promet de captiver les téléspectateurs. Quand sera-t-il diffusé ?

Son premier synopsis officiel se lit comme suit : « Et si…? Est-ce une prochaine série Web d’animation d’anthologie américaine créée pour Disney +, basée sur la série Marvel Comics du même nom. Elle explorera ce qui se passerait si les principaux moments des films Marvel Cinematic Universe devaient se produire dans un sens. différent « .

WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver Oui Loki étaient les émissions de télévision créées par la franchise cette année, et Et qu’est-ce qui se passerait si …? peut-être le plus curieux à ce jour. C’est que nous aurons des histoires qui n’appartiennent pas à l’univers d’origine, qui nous emmèneront dans des moments et des scénarios complètement éloignés d’une continuité conventionnelle. Découvrez leur affiche !

Ce jeudi une nouvelle avancée a été présentée qui se demande si quelque chose change, quel genre d’effet d’entraînement cela provoquerait-il ? Dans ce multivers, nous verrons bon nombre des figures préférées des spectateurs, telles que Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor, Iron Man et bien d’autres. Découvrez la bande-annonce ici!







+ Quand la première de What If… sur Disney+ ?

La publication sur les réseaux sociaux de la nouvelle bande-annonce est également venue avec la confirmation de la date de sortie officielle. Selon le communiqué, Et qu’est-ce qui se passerait si …? arrivera sur les écrans des utilisateurs de Disney + le 11 août. N’oubliez pas qu’à partir du 9 juillet, il sera disponible pour voir Veuve noire avec un accès Premium si vous voulez voir plus de MCU dans votre maison.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Tu peux le faire entrer ici. Qu’est-ce que tu attends?