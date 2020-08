Nouvelle Audi RS Q8 lancée en Inde à un prix de départ de Rs 2,07 crore

Surmultipliée27 août 2020 12:14:26 IST

Audi India a lancé son nouveau SUV de performance phare dans le pays avec le RS Q8. Les prix de ce haut SUV Audi Sport commencent à partir de Rs 2.07 crore, ex-salle d’exposition avant les options. Il s’agit de la deuxième voiture RS lancée par Audi au cours des deux derniers mois, après la RS 7 Sportback. Les réservations pour le nouveau SUV de performance ont déjà commencé, le montant de la réservation est de Rs 15 lakh et le RS Q8 peut être réservé en ligne sur le site Web d’Audi India ou chez les concessionnaires.

le Audi RS Q8 est le SUV le plus rapide du Nurburgring, devançant le mécanisme similaire Lamborghini Urus et Mercedes-AMG GLC 63 S avec un temps de 7m 42,25s. C’est un V8 biturbo de 4,0 litres qui produit 608 ch et 800 Nm entre 2200 et 4500 tr / min. La RS Q8 peut passer de 0 à 100 km / h en 3,8 s et atteindre une vitesse de pointe de 250 km / h. Avec le groupe dynamique Plus optionnel spécifié, ce nombre passe à 305 km / h. Le moteur est associé à un convertisseur de couple automatique à huit vitesses, il dispose également d’un système hybride léger de 48 V pour une efficacité améliorée. Le RS Q8 dispose également d’une technologie de désactivation des cylindres à cet effet.

Les autres améliorations disponibles de série sur le RS Q8 sont la direction intégrale, le cockpit virtuel d’Audi, la transmission intégrale quattro avec un différentiel autobloquant, la suspension pneumatique adaptative avec huit modes de conduite (y compris tout-terrain et les modes RS1 et RS2 personnalisables spécifiques à RS) , un système de purification de l’air et des jantes en alliage de 23 pouces. Les freins RS en céramique sont disponibles en option avec des étriers rouges, gris ou bleus, RS HUD et un système anti-roulis électromécanique 48V.

Les caractéristiques intérieures remarquables sont le système d’infodivertissement MMI à double écran avec rétroaction haptique, l’éclairage ambiant, le volant en cuir RS Sport perforé, un hayon électrique et des sièges sport avec estampage RS. Pour un prix supplémentaire, des sièges en cuir RS avec des fonctions de ventilation et de massage des sièges et un système audio Bang and Olufsen peuvent être proposés en option.

La calandre en nid d’abeille noire brillante, les entrées d’air plus grandes dans les pare-chocs avec des inserts de couleur de la carrosserie, un nouveau becquet de toit et un diffuseur, des sorties d’échappement ovales spécifiques RS et des phares RS Matrix LED et des feux arrière combinés à LED différencient visuellement le RS Q8 du Q8 standard. . En option, un pack de style noir avec logod noirci et toit ouvrant panoramique est disponible.

L’Audi RS Q8 rivalise avec les goûts de la Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo, Bentley Bentayga et le Range Rover Sport SVR.

