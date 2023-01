Nouvel horizon : 2023 semble prometteur pour la technologie alors que l’IA générative et les appareils pliables se généralisent

2 janvier 2023 09:21:04 IST

2022 a été une année formidable pour la technologie. Cependant, 2023 promet d’être encore meilleure, pour la plupart. L’industrie des smartphones, par exemple, verra de plus en plus de fabricants opter pour des capteurs d’appareil photo 200MP, même dans la catégorie premium non phare. Et ne commençons même pas avec le pliable et combien d’autres fabricants prévoient d’entrer sur le marché des pliables.

Et ne parlons même pas de ce que les ingénieurs et les scientifiques ont pu réaliser dans le domaine de l’IA et de l’apprentissage automatique. Si ChatGPT et les générateurs d’images comme DALL-E étaient une indication, 2023 verra la publication de beaucoup plus de ces modèles d’IA génératifs.

Vous vous demandez à quoi ressemble 2023 pour la technologie en général ? Eh bien, voici ce que nous pensons qu’il va se passer cette année :

La guerre des mégapixels explose

Nous avions déjà quelques smartphones avec des capteurs 200MP. Bien que ces smartphones aient généralement été des appareils phares de certains fabricants cette année, attendez-vous à ce que de plus en plus de fabricants de smartphones sautent dans ce train en marche.

Nous pensons que même les smartphones haut de gamme qui ne sont pas exactement des produits phares commenceront à être équipés d’appareils photo 200MP cette année,

L’IA générative explose

L’IA générative fait référence à une catégorie de techniques d’intelligence artificielle utilisées pour générer de nouveaux contenus originaux tels que du texte ou de la littérature, des images, de l’audio ou de la vidéo. Pensez à ChatGPT ou au générateur d’images Dall-e. ChatGPT en particulier représente une avancée majeure dans le traitement du langage en temps réel et les modèles de langage en général.

La population générale sur Internet, les utilisateurs les plus élémentaires, vient de commencer à découvrir ce que l’IA peut faire exactement – jamais auparavant le grand public n’a été aussi exposé au pouvoir de l’IA. En 2023, l’utilisation de bots IA comme ChatGPT ne fera qu’exploser. De plus, nous verrons apparaître plusieurs autres chatbots et modèles d’IA générative.

Smartphones premium avec des SoC pas si premium

Les fabricants de smartphones ont réalisé que la plupart des utilisateurs mettent à jour leurs appareils tous les deux à trois ans. De plus, les processeurs sont devenus très efficaces et puissants. À l’exception des jeux les plus exigeants et d’autres trucs fous comme l’enregistrement et le traitement 8K, les SoC de niveau intermédiaire peuvent gérer à peu près n’importe quoi.

Les fabricants ont désormais une raison parfaitement valable d’associer des SoC de qualité inférieure ou plutôt médiocres à des appareils qui se situent dans la gamme de prix premium. Et au moment où le SoC commence vraiment à montrer son âge, l’utilisateur aurait de toute façon pensé à mettre à niveau ses appareils.

L’essor des pliables

En 2022, nous avons vu un groupe de fabricants de smartphones se lancer de manière très sérieuse dans les pliables. En 2023, les pliables exploseront à un tout autre niveau. Cette année, nous pourrions enfin voir Google et Apple entrer sur le marché pliable d’une manière ou d’une autre.

En outre, nous verrons également un certain nombre d’ordinateurs portables pliables tout écran. En supposant qu’il n’y ait pas de problèmes avec le secteur de la chaîne d’approvisionnement technologique, nous devrions voir des appareils pliables assez impressionnants comme les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes faire leur entrée sur le marché cette année.

Startups métavers

Oubliez ce que Facebook a fait avec leur idée du Metaverse. La réalité est qu’il existe plusieurs startups qui font des choses vraiment cool dans le domaine numérique. Le métaverse en tant qu’idée continuera de croître et d’évoluer au cours de l’année à venir.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la croissance du métaverse. L’un est la disponibilité et l’accessibilité croissantes de la technologie de réalité virtuelle, qui permet aux gens de découvrir et d’interagir plus facilement avec le métaverse. La croissance du métaverse peut également être stimulée par les progrès de l’intelligence artificielle, qui pourraient permettre des expériences plus réalistes et immersives au sein du métaverse. Dans l’ensemble, la croissance future du métaverse est susceptible d’être influencée par une combinaison d’avancées technologiques, de tendances sociales et de facteurs économiques, alors attendez-vous à ce que de plus en plus de startups commencent à travailler dans ce domaine.

MedTech et BioTech pour se développer

Grâce à l’annonce d’Elon Musk autour de Neuralink, les BCI et autres initiatives BioTech et MedTech connaîtront une croissance exponentielle. Nous verrons de plus en plus d’acteurs établis partager leurs découvertes et présenter la technologie qu’ils développent.

En outre, nous pourrions également voir la FDA américaine et d’autres associations médicales du monde entier proposer un ensemble de règles et de lignes directrices pour les entreprises de biotechnologie. Mais surtout, nous pourrions voir des startups faire toutes sortes de choses qui, il y a quelques années à peine, semblaient tout droit sorties d’un film de science-fiction.

