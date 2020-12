Nouveaux Vivo X60 et X60 Pro avec Exynos 1080, écran 120 Hz et optique ZEISS

Vivo présente ses temps forts pour 2021: ce sont les nouveaux Vivo X60 et Vivo X60 Pro.

Le chinois Vivo a été retiré de la manche deux de ses mobiles les plus avancés à ce jour. Les nouveaux Vivo X60 et X60 Pro sont désormais officiels, aspirent à devenir deux des meilleurs terminaux de 2021, entrant dans la lutte avec des modèles tels que le Xiaomi Mi 11 ou le Samsung Galaxy S21.

En fait, la nouvelle paire de terminaux Vivo ressemble aux mobiles vedettes de Samsung pour 2021. Et c’est qu’en plus d’avoir Écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé, le Vivo X60 est l’un des rares appareils à utiliser un processeur Exynos fabriqué par Samsung. Mais ce n’est pas tout ce que cachent ces deux bêtes de l’Est.

Vivo X60 et X60 Pro, toutes les informations

Vivo X60 et Vivo X60 Pro, fiche technique spécifications Je vis X60 Vivo X60 Pro Dimensions 159,63 × 75,01 × 7,36 mm

175,6 grammes 158,57 × 73,24 × 7,59 mm

178 grammes écran AMOLED 6,56 pouces

120 Hz

HDR10 + AMOLED incurvé de 6,56 pouces

120 Hz

HDR10 + Résolution Full HD + (2376 × 1080 pixels) Full HD + (2376 × 1080 pixels) Processeur Exynos 1080 5nm

GPU Mali-G78 Exynos 1080 5nm

GPU Mali-G78 RAM 8/12 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5 Système opératif OriginOS 1.0 basé sur Android 11 OriginOS 1.0 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 256 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière: 48 MP Sony IMX598, f / 1.48, flash LED, 4 axes OIS + 13 MP 120 ° ultra-large avec mode macro, f / 2.2 + 13MP 50mm «caméra portrait» f / 2.46

Avant: 32 MP f / 2,45 Arrière: 48 MP Sony IMX598, f / 1.48, flash LED, 4 axes OIS + 13 MP 120 ° ultra-large avec mode macro, f / 2.2 + 13MP 50mm «caméra portrait» f / 2.46 + périscope téléobjectif 8 MP type f /3.4 avec zoom optique 5x Zoom numérique 60x

Avant: 32 MP f / 2,45 Tambours 4300 mAh avec charge rapide de 33 W 4200 mAh avec charge rapide de 33 W Autres Lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran, USB Type C, 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5 Dual Band) + GLONASS Lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran, USB Type C, 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5 Dual Band) + GLONASS

Les deux nouveaux appareils de la série Vivo X maintiennent un design hérité du précédent Vivo X51, que nous avons pu analyser à l’époque. Ainsi, nous trouvons une paire de terminaux qui misez sur le verre et l’aluminium, pour façonner un corps mince d’un peu plus 7 millimètres d’épaisseur, et moins de 200 grammes de poids dans les deux cas. Leurs dimensions en font le téléphones 5G les plus minces jamais créés.

Sa façade est occupée par un Écran AMOLED de 6,5 pouces dans les deux cas, avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La seule différence dans cet aspect réside dans le courbure latérale le modèle a Pro, et qui manque à la variante la moins chère.

Sous le capot des appareils se trouve le Processeur Exynos 1080 de Samsung, afin qu’ils deviennent les premiers terminaux équipés de cette plate-forme.

Il s’agit d’un SoC système à huit cœurs qui tire parti de la configuration big.LITTLE avec deux cœurs Cortex-A78 plus puissants et six autres cœurs Cortex-A55, pour offrir une vitesse d’horloge maximale de 2,8 GHz. Dans ce cas, il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go Des systèmes de stockage UFS 3.1 qui complètent parfaitement l’un des paquets plus complet cette année.

En terme de batterie, on trouve 4300 et 4200 mAh pour le X60 et le X60 Pro respectivement – oui, le modèle «Pro» est livré avec moins de capacité. Ils ont tous les deux Charge rapide de 33 W. En outre, Android 11 est l’édition du système d’exploitation qui donne vie aux modèles de la série X60, personnalisés par OriginOS dans sa version 1.0.

Il y a beaucoup à dire sur ces appareils en matière de photographie. Sur le papier, on parle de deux systèmes assez similaires, dans les deux cas dirigé par le Capteur Sony IMX589 de 48 mégapixels avec ouverture f / 1,48 et équipé d’un Stabilisateur optique 4 axes.

Il y a aussi Appareil photo 13 mégapixels avec objectif ultra grand angle, qui est également capable de capturer des images macro à une distance de 2,5 centimètres de l’objet à capturer. Le Appareil photo 13 mégapixels pour les portraits, équivalent à 50 millimètres et avec une ouverture f / 2,46. Sur le devant, les deux modèles équipent le même appareil photo 32 mégapixels.

A cette configuration, il faut ajouter un capteur supplémentaire qui n’est présent que dans le X60 Pro. Il s’agit d’un téléobjectif au format périscope 8 mégapixels, ce qui permet Zoom optique 5x.

En plus de cela, il ne faut pas manquer le fait que ces modèles sont les premiers mobiles Vivo suite à sa collaboration avec ZEISS, et à ce titre ils équipent verres développés par le prestigieux Entreprise allemande.

Prix ​​et disponibilité du Vivo X60

Les nouveaux terminaux Vivo ont été lancés initialement en Chine, mais j’espère, comme le Vivo X51, finissent par atterrir en Europe et dans le reste des régions où l’entreprise opère déjà officiellement.

Les deux seront disponibles dans le pays d’origine de la marque à compter du 8 janvier, et peuvent être achetés dans différentes configurations, chacune à un prix:

Vivo X60 8/128 Go : 3 498 yuans, environ 535 dollars ou 436 euros.

: 3 498 yuans, environ 535 dollars ou 436 euros. Vivo X60 8/256 Go : 3 798 yuans, environ 581 dollars ou 474 euros.

: 3 798 yuans, environ 581 dollars ou 474 euros. Vivo X60 12/256 Go : 3 998 yuans, environ 612 dollars ou 499 euros.

: 3 998 yuans, environ 612 dollars ou 499 euros. Vivo X60 Pro 12/256 Go: 4498 yuans, environ 688 dollars ou 561 euros.

En plus de cela, l’entreprise a profité de l’événement de présentation de ses nouveaux terminaux pour annoncer l’arrivée du Vivo X60 Pro +, une version améliorée de sa nouvelle série, qui comprendra le processeur Qualcomm Snapdragon 888, et dont la présentation aura lieu fin janvier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂