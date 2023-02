Nouveaux Gardiens de la Galaxie Vol. 3 synopsis annoncent de mauvaises nouvelles pour Rocket

Un synopsis plus détaillé propose d’autres Gardiens de la Galaxie Vol. 3 indices.

Le dernier synopsis de la prochaine suite du MCU, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, annonce une mauvaise nouvelle pour Rocket. Marvel a maintenant dévoilé une logline plus détaillée pour le film, qui révèle que Star-Lord et le reste du gang doivent se rassembler autour de Rocket afin de lui sauver la vie. Découvrez le nouveau Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 synopsis ci-dessous.





« Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 de Marvel Studios, notre groupe bien-aimé d’inadaptés s’installe dans la vie sur Knowhere. Mais il ne faudra pas longtemps avant que leurs vies soient bouleversées par les échos du passé tumultueux de Rocket. la perte de Gamora, doit rallier son équipe autour de lui dans une mission dangereuse pour sauver la vie de Rocket – une mission qui, si elle n’est pas menée à bien, pourrait très probablement conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons. »

Écrit et réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 verra le retour du casting principal, dont beaucoup incarneront leur super-héros Marvel respectif pour la dernière fois. Ainsi, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 met en vedette une distribution d’ensemble qui comprend Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone, Maria Bakalova, ainsi que l’introduction Pacificateur star Chukwudi Iwuji en tant que High Evolutionary et Le coureur du labyrinthe la star Will Poulter dans le rôle d’Adam Warlock.

James Gunn savait qu’il devait raconter l’histoire de Rocket

Le réalisateur James Gunn, qui a dirigé les trois volets du gardiens de la Galaxie, savait depuis un certain temps que la troisième sortie serait centrée sur Rocket Raccoon. « Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passe dans le futur – et beaucoup de ces choses (comme les cicatrices que nous sommes sur le point de voir sur son dos) mettent en place ce que j’ai prévu pour Rocket depuis le début », a déclaré Gunn en 2020.

Sentant qu’il devait au personnage de revenir pour un, dernier épisode, Gunn a révélé en décembre de l’année dernière que, pour lui, Rocket a toujours été le « protagoniste secret » du gardiens de la Galaxie la franchise. « Une des raisons pour lesquelles je suis revenu [make] ce film était parce que je sentais que j’avais besoin de raconter l’histoire de Rocket. J’aurais été très triste de ne pas terminer la trilogie pour de nombreuses raisons, mais je me sens juste très connecté à Rocket », a-t-il expliqué. « J’ai l’impression que personne ne pourrait raconter toute son histoire si ce n’était pas moi. Pour moi, Rocket a toujours été le protagoniste secret des films Guardians. Depuis le début, il a été enraciné dans qui il est en tant que personnage. Je pense qu’il illustre beaucoup des traits de tous les Gardiens. Ils ont eu tous ces traumatismes, et ça les rassemble. Je pense juste que le sien est plus extrême que les autres. »

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait être publié le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase cinq du MCU.