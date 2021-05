Nouveaux détails de l’histoire de Dying Light 2 révélés

Focal-JMlab sopra n2 light oak - prix unitaire

Enceinte colonne FOCAL SOPRA N°2 Le nouvel archétype de l'enceinte acoustique haut de gamme d'aujourd'hui Sopra N°2 inaugure clairement une nouvelle voie dans le Premium High End en prenant en compte de nouveaux critères de performances : compacité, modernité, pureté du design, personnalisation, autant de points essentiels pour une intégration harmonieuse dans nos intérieurs. Équipée du meilleur médium jamais développé par Focal, avec les technologies ”NIC” et ”TMD”, Sopra N°2 repousse les limites de la reproduction en termes de transparence sonore dans une enceinte au volume très contenu. En effet, à la différence d'Utopia, déraisonnable par essence, pour laquelle le volume n'est en rien une contrainte, Sopra vise une compacité maximale pour aider à l'intégration dans des séjours aux dimensions réalistes. La Meilleure Enceinte de l'Année Sopra N°2 a été élue Meilleur Produit de l'Année 2015 par l'EISA dans la catégorie « Enceinte Haut de Gamme » ! La convention de l'EISA (European Imaging and Sound Association) est un rendez-vous incontournable des journalistes experts en matière d'audio et vidéo qui se rassemblent chaque année pour récompenser les produits les plus innovants et performants dans leur catégorie (Audio & Home Cinéma, Car Audio, Photo, Vidéo, etc.). Le jury averti est composé des 50 journalistes européens les plus influents dans le domaine. Plus d'information à propos de l'EISA Design Un design au delà de l'esthétique et de la forme La ligne Sopra est destinée aux passionnés de son. Son design favorise naturellement la performance, tout en conciliant les qualités attendues d'un objet qui va s'intégrer dans des intérieurs et des décorations très soignés. Finitions laquées ou bois satinés s'associent à des matériaux nobles pour une ligne épurée. Un effort particulier a également été apporté à la netteté de la face avant et notamment dans la zone autour des haut-parleurs, pour lisser et gommer toute aspérité nuisible aussi bien pour l'acoustique que pour l'apparence. L'architecture même de Sopra N°2 est articulée autour de la pièce intermédiaire. Réalisé en injection polyuréthane, cet élément permet d'incliner les caissons hauts et bas pour le 'Focus Time' (la convergence acoustique des voies). Il offre également la liberté d'ajuster les aigus (décompression, débaflage...). Il optimise le volume alloué aux médiums par sa compacité et contribue à la très grande rigidité de l'ensemble. Un grave dense et impressionnant pour un volume compact Le registre grave confié à deux woofers de 18 cm (7”) dotés de circuits magnétiques 'NIC' bénéficie d'un volume conséquent grâce à la configuration 'IHL' du tweeter autorisant une exploitation maximale de la capacité du coffret. En effet, à la différence d'Utopia, déraisonnable par essence, pour laquelle le volume n'est en rien une contrainte, Sopra vise une compacité maximale pour aider à l'intégration dans des séjours aux dimensions réalistes. De plus, la structure Gamma de l'ébénisterie, avec sa...